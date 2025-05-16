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ATM存4.6萬全消失！她秀存款收據崩潰「到底飛去哪」 釣出一票苦主

香港01／ 撰文／布萊恩
香港女子存款示意圖。圖／AI生成圖片
香港女子存款示意圖。圖／AI生成圖片

存款到銀行離奇消失7天？有香港女性於社交平台發布「警世文」，指她在香港某銀行以自動存款機存款港幣12,000元（約新台幣4.6萬元），存款機有發出收據「收妥無問題」，然而事後檢查戶口發現存款未入帳「失蹤」！樓主立即致電銀行查詢，職員卻說「無任何插卡存款紀錄」、「所有戶口都無存款紀錄」，令她大感驚嚇，「聽完我嚇到一頭汗……明明一切都沒問題，怎麼會變這樣」。

該女多次向銀行投訴，直至7天後，帳戶終於收到存款，但沒有解釋存款「消失」多天原因，感嘆「不停打電話去催去罵像個瘋婆一樣，不這樣他就會隨便處理，不知道拖到什麼時候，希望不會再有下一個受害者」。

貼文引起網友熱議，不少人感到驚訝，「慘呀好恐怖呀，我以後會小心」、「不止1次聽過這個情況，真的嚇死！」。也有網友稱遇過同類情況，「手機有顯示成功交易，立刻打去銀行，又是留資料等7天」。不過也有網友認為銀行遇到事件需要時間處理，毋須過分擔心。

相關銀行回覆《香港01》表示，先前因技術原因，該行個別分行現金存款機服務曾出現間歇性受阻，就個別客戶的相關查詢，銀行正作出全面跟進。銀行重申，有定期檢查各自助銀行服務，包括自動櫃員機、現金及支票存款機及現金存款機，確保運作暢順。

金管局發言人回覆《香港01》表示，金管局知悉事件，已經要求銀行馬上跟進，確保相關服務運作暢順並妥善處理客戶的查詢及個案。

ATM存款4.6萬元未入帳 港女被銀行職員回應嚇壞

「存錢入帳戶，不管你是手動輸入帳號還是插提款卡存錢，記得確認清楚帳戶有沒有進帳再丟收據，不然真的很麻煩」。該女於5月7日在社交平台threads發文，指她當天下班後，以「ATM（自動存款機）」存款12,000元港幣（（約新台幣4.6萬元））到銀行帳戶，「列出的收據也沒有問題」，然而當晚吃完飯透過網路銀行查詢，發現12,000元仍未入帳，「為什麼一直都沒看到錢入帳？」。

樓主感到奇怪，於是致電銀行查詢，沒想到職員回答「無任何插卡存款紀錄」，其所有帳戶都「無存款紀錄」，令她驚嚇，「哇！聽完我整個嚇出一身冷汗，請問我那麼大一疊的$12,000到底飛哪去了？」。

樓主強調，存款機收據有寫齊帳戶號碼、櫃員機編號、現金存款金額，「寫明收妥，收錢日期時間都有！結果居然無紀錄，這麼大一間銀行搞什麼呀？」。查詢無果下，樓主要等待銀行7個工作天調查事件，「真的不要太相信銀行，還是要自己看清楚，千萬別偷懶，現在還要等7個工作天去check。真的不要覺得銀行100%不出錯，自己的辛苦錢耶！重點是好擾民，明明一切都沒問題卻還會發生這種事」。

最終直至5月13日，即事發約7天後，樓主再發文指「經過不停投訴，今早（5月13日）查詢終於看到銀行還錢了」。然而她表示，銀行未有正面回覆為何發生今次「離譜事」，對此感到不滿，「客服只會不停跟你說『不好意思』，請你不要投拆，但真的要據理力爭，不要讓他們得過且過，必須去投訴並拿到『投訴號碼』保障自己。不停打電話去追去鬧當個瘋女人，不然他們會敷衍了事，不知拖到何時，希望不會再有下一個受害者」。

網友看過帖文議論紛紛，不少人感到驚訝，「好慘好恐怖，我以後會小心」、「ATM真的很雷……不只一次聽過這種情況，真的嚇死！」、「完全沒想到連存錢都會出問題，所以真的要留下收據來保護自己」、「真的會怕，每次存完錢我都會立刻打開app確認到底有沒有入帳」。

也有網友稱遇過同類情況，「手機顯示交易成功，我馬上打電話去銀行，結果又是留下資料等七個工作天」、「我朋友用fps去我帳戶也沒看到錢，最後寫信去金管局check完才知道原來是銀行內部先把錢hold住，不只1次了」、「之前試過有筆定期存款到期，但線上突然消失……發現後立刻打去問，才知道那筆錢被『撥』到某個分行帳戶，所以線上看不到，如果事主沒留意就遺忘那筆錢了」。樓主則回覆表示，「一直不知道會這樣，還以為是自己運氣不好……沒想到苦主好多」。

延伸閱讀：

驚！定期存款消失清零　銀行指已關戶　女子報警驚揭錢轉到這地方

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文章授權轉載自《香港01》

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