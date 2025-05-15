10歲女孩患「長髮公主綜合症」 吃頭髮一年腹痛且體內驚現「巨石」

大陸一名10歲女孩近日因持續上腹痛及嘔吐3天，被緊急送往上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心。經影像檢查發現，她的胃部存在一個巨大團塊，初步懷疑為異物堵塞。女孩的家長回憶，從一年前開始，她有偷偷吃頭髮的習慣，但家人並未重視，直到此次症狀加重才意識到問題的嚴重性。

上海兒童醫學中心普外科主任醫師陳傑表示，女孩園園（化名）被確診為罕見的「長髮公主綜合症」，這是一種異食癖併發症，常見於青少年，特別是心理壓力較大的兒童。患者長期吞咽無法消化的物質，導致胃內積聚，形成團塊，若不及時處理，可能引發嚴重後果。

陳醫師指出，頭髮無法被人體消化，長期積累下會變得堅硬，可能引發胃潰瘍、胃穿孔等危機。經過腹腔鏡微創手術，醫生成功取出了大量纏繞的頭髮，解除消化道梗阻的危險。目前，女孩已脫離生命危險，正處於康復中。

心理科專家馬希權提醒，許多孩子因羞恥感或家長疏忽而延誤就醫，異食癖背後常隱藏著更深層次的問題，如營養缺乏或家庭關係緊張。她呼籲家長及早就醫，並通過多學科合作排查病因，以避免病情惡化。

儘管女孩術後恢復良好，治療並未結束。醫院正聯合臨床營養科和心理科為她制定全面的後續治療計劃，包括行為干預和家庭心理支持。馬希權強調，家長和學校應密切關注孩子的行為及心理健康，特別是性格內向或處於壓力環境的孩子。早發現、早干預，才能避免類似事件的發生。

馬指出：「園園的遭遇雖然特殊，但異食癖在兒童中並不罕見，希望更多人認識到兒童心理健康的重要性，為孩子們創造一個更溫暖、安全的成長環境。」

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文章授權轉載自《香港01》