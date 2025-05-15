陸女搭港鐵這樣坐 被職員警告罰2000港幣！崩潰問：怎會有這規定？

乘搭港鐵要留意規矩，否則隨時被罰款。有陸女於小紅書發文表示，她在香港乘搭港鐵時，因為太累坐下休息，沒想到卻因為「坐法」問題，被港鐵職員警告，明言再犯就要「罰款」最高2,000港幣，令她大感震驚，「救命，怎麼會有這樣的規定」。

事件引來網友熱議，不少大陸網友都感到詫異，「我也沒聽過」；也有香港網友指出，「一般是勸阻啦，沒聽說過真罰款的」、「地鐵上面有寫，車廂裡面很多標語，留意一下」。

這樣乘坐港鐵要罰款！該女近日於小紅書以「在香港地鐵，坐地上差點被罰款」為題發文，大嘆「我真的裂開了……怎麼沒人說在香港地鐵坐在地上會被罰款」。

陸女搭港鐵坐地上險被罰款：怎麼會有這樣的規定

樓主表示，當天她在香港「暴走2萬步」感到疲累，然而乘搭港鐵時發現沒有座位坐，於是坐在車廂地上「歇一會」，詎料突然有港鐵職員走近告知「不可以坐地上」，更明言「第1次警告，第2次要罰款」，令她直呼「救命，怎麼會有這樣的規定」。

網友：車廂有張貼標語

網友看過帖文議論紛紛，不少大陸網友都感到震驚，「香港地鐵要2個小時車程，沒有位置坐也要站2個小時……」、「我也沒聽過。不過要看一下環境，如果很多人，最好不要，怕䃥到踩到，受傷了就不好。如果環境是可以，人多了，你也站起來，有職員問你，你直接說你頭有點暈，所以才坐一會，應該就可以了」。

也有香港網友指出，「一般是勸阻啦，沒聽說過真罰款的」、「地鐵上面有寫，車廂裡面很多標語，留意一下」、「如果可以坐地上，那不用設座啦，大家都坐地上就行了，坐滿了再坐上車頂唄」、「坐在地上不覺得髒嗎？那麼多人踩過，而且也不知道那些人都踩過些什麼」。

港鐵車廂坐地上可罰款2,000港幣

《香港鐵路附例》雖然無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內則有張貼相關告示，指「不得坐在地上」，違者最高罰款2,000港幣。

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文章授權轉載自《香港01》