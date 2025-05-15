快訊

不雅考卷爭議會考前夕開親師會 金城國中家長全體缺席：校方只想滅火

延托心酸／家長苦求沒用 這公幼落實延托遲到3次退學籍

中國漫記／印巴空戰打下飆風很意外？殲-10誕生才意外

聽新聞
0:00 / 0:00

比髮絲更細！飛蟲毫毛「潛伏」30歲孕婦右眼近一個月 釀反覆刮傷

香港01／ 撰文／ 陳進安
眼科檢查示意圖。圖／ingimage
眼科檢查示意圖。圖／ingimage

近日，武漢艾格眼科醫院湖北總院的醫生成功取出一根比髮絲更細的飛蟲毫毛，這根異物在一名30歲孕婦的右眼內潛伏近一個月，造成了其角膜的反覆刮傷和劇烈疼痛。

事件發生在4月中旬，楚女士（化姓）在燈下使用手機時，突然感到右眼劇痛並開始流淚。次日就醫後，她被診斷為「角膜上皮缺損傷」。然而，隨著疼痛持續了三天，醫生懷疑她的眼睛內可能殘留異物。

5月5日，楚女士來到武漢艾格眼科醫院接受進一步檢查。眼表與角膜病科主任陳雅瓊透過裂隙燈和顯微鏡檢查，最終在她的右眼結膜與眼瞼板交界處發現了異物。即使在40倍的顯微鏡下，醫生也僅能看到一個細小黑點，這正是之前多次檢查未能發現的原因。

由於異物嵌入的角度相當刁鑽，醫療團隊需要不斷調整楚女士的眼位進行多角度探查。最後，主管護師甘會瑕在顯微鏡下成功用顯微鑷取出寬不到2毫米的異物，經辨識後高度懷疑是一根極細的飛蟲毫毛，導致楚女士的右眼角膜上皮出現了廣泛的劃傷。

楚女士回憶，當時她在家裡關掉大燈，只留了射燈，使用手機時突然感到眼睛刺痛，隨後開始流淚，推測可能是小飛蟲飛進了眼裡，毫毛因此留在了內部。

陳雅瓊醫生指出，角膜神經末梢密集，異物的刺激會引起劇烈的疼痛。她強調，異物位置隱蔽，常規檢查容易漏診。對於有異物感的患者，必須進行徹底的檢查，以避免遺留或移位的風險，這可能導致感染甚至視力損害。

專家提醒，許多昆蟲在夜晚會朝著光源飛行，因此在黑暗環境中使用手機時，螢幕的光線容易吸引它們。對於飛蟲毫毛等極微小的異物，漏診率較高，使用高倍顯微鏡結合醫生的臨床經驗能顯著提高診斷準確性。市民應注意眼睛健康，若有異常情況應及時就醫。

延伸閱讀：

養貓注意！聽到「沙沙聲」以為耳鳴　醫生從耳中取出「活貓蟎蟲」

深圳女腹痛半年　照大腸鏡活捉10厘米蛔蟲　恐是飲食習慣不佳惹禍

文章授權轉載自《香港01》

使用手機 患者 異物 醫生

延伸閱讀

電波除皺、超音波拉提 醫：不是所有人都適合

小貨車超速撞死孕婦釀「一屍兩命」僅願賠80萬判8月

當「匿名生產」成為求救訊號，日本醫院如何接住弱勢孕婦及保住新生兒一命

澎湖1天2孕婦後送 救護直升機少見任務

相關新聞

陸女搭港鐵這樣坐 被職員警告罰2000港幣！崩潰問：怎會有這規定？

乘搭港鐵要留意規矩，否則隨時被罰款。有陸女於小紅書發文表示，她在香港乘搭港鐵時，因為太累坐下休息，沒想到卻因為「坐法」問題，被港鐵職員警告

比髮絲更細！飛蟲毫毛「潛伏」30歲孕婦右眼近一個月 釀反覆刮傷

近日，武漢艾格眼科醫院湖北總院的醫生成功取出一根比髮絲更細的飛蟲毫毛，這根異物在一名30歲孕婦的右眼內潛伏近一個月，造成了其角膜的反覆刮傷和劇烈疼痛。

香港灣仔餐廳驚現「偷窺沖涼景」！直擊對面住戶全裸沖涼 食客好尷尬

在家沖涼竟然變成「真人Show」？香港網路瘋傳1段影片，指灣仔某家泰國菜餐廳由於與對面民居距離近，食客用膳時可隔着玻璃看到對面居民在浴室內洗澡，變相「偷窺沖涼」，令拍攝影片的食客大表尷尬，「其實他知不

日本大阪餐廳拒絕接待中國客惹議 總公司致歉：平等歡迎所有顧客

日本大阪一間餐廳張貼簡體中文告示，以「有很多人沒有禮貌」為由，拒絕接待中國顧客，事件一度引起軒然大波。日媒周三（5月14日）報導稱，餐廳所屬SAYAYA公司就此表示「誠摯道歉」，強調事件是店舖的獨斷行為，不能代表公司及旗下其他門店對中國顧客的態度。

大陸山西5旬漢入戶強姦88歲婦再將其虐待致死 判死刑已被槍決

陸媒《紅星新聞》報導指，大陸山西忻州法院5月13日的一則佈告引發關注，佈告顯示，一名5旬男子闖入一名8旬婦人家中並使用暴力將其強姦，致女子死亡，男子涉強姦罪與故意殺人罪。法院證實事件，指男子已被執行死刑。

每天印多少花多少 大陸江西夫妻家中印製假幣到市場訛詐商販被捕

周二（13日），大陸江西省公安部門公布了一宗印製假幣案，案中一對在家中印製假幣，每天印多少花多少，結果雙雙落網，警方並在其家中找到了大量犯罪證據。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。