香港灣仔餐廳驚現「偷窺沖涼景」！直擊對面住戶全裸沖涼 食客好尷尬

在家沖涼竟然變成「真人Show」？香港網路瘋傳1段影片，指灣仔某家泰國菜餐廳由於與對面民居距離近，食客用膳時可隔着玻璃看到對面居民在浴室內洗澡，變相「偷窺沖涼」，令拍攝影片的食客大表尷尬，「其實他知不知外面人看到的？我吃餐時就是看著他沖涼」。

影片引來網友熱議，有人笑言「餐廳安排的表演？」、「贏了99.9%的餐廳」。也有網友建議拍攝者通知對面大廈管理處，以防居民「中伏」，「我如果是你，就會做個好心，打電話給他居住的大廈管理處，叫管理處通知屋主」。

小心玻璃窗！該食客於5月11日（星期日）在社交平台Threads發布影片，指他當日在灣仔某家泰國菜餐廳吃飯時，看到對面民居浴室有人在洗澡，直指感到尷尬，「其實他知不知外面人看到的？我吃餐時就是看著他沖涼。雖然磨砂玻璃只見到影子，但也會覺得尷尬」。

灣仔餐廳驚現「偷窺沖涼景」 食客直擊對面住戶全裸沖涼

影片見到，原PO在餐廳用膳，現場還有不少食客，而餐廳對面民居浴室內，有1名疑似男子正在洗澡。雖然隔着磨砂玻璃，但由於天色已黑加上室內燈火通明，清晰見到男子全裸身影，以及洗澡動作，似乎未有注意到「對面觀眾」。

網友看過影片議論紛紛，有人笑言「餐廳安排的表演？」、「算不算是餐廳的娛樂服務？」、「贏了99.9%的餐廳」。

網友籲小心玻璃：磨砂玻璃真是信不過的

也有網友有相同經歷，提醒「小心玻璃」，「我同朋友都看過同樣一幕，真是好尷尬呀」、「磨砂玻璃真是信不過」、「很大機率不知自己被人見到全相，磨砂看不到對面」、「好多人都忽視廁所窗塊玻璃，自己望出去黑麻麻就以為沒人，實際上人看進去就是光透」。

網友建議通知對面大廈管理處

另有網友建議元po通知對面大廈管理處，以防居民「中伏」，「慘！住戶都不知自己每晚都演出真人show。幫幫手寫個email去他屋苑管理處叫他處理。功德無量」、「我如果是你，就會做個好心，打電話去大廈管理處，叫管理處通知屋主」。

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文章授權轉載自《香港01》