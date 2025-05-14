日本大阪餐廳拒絕接待中國客惹議 總公司致歉：平等歡迎所有顧客
日本大阪一間餐廳張貼簡體中文告示，以「有很多人沒有禮貌」為由，拒絕接待中國顧客，事件一度引起軒然大波。日媒周三（5月14日）報導稱，餐廳所屬SAYAYA公司就此表示「誠摯道歉」，強調事件是店舖的獨斷行為，不能代表公司及旗下其他門店對中國顧客的態度。
周一（5月12日），SASAYA公司在官網發布了中日雙語聲明致歉，稱公司旗下餐飲門店「炭火燒鳥HAYASHIN」的負責人，在未經公司許可的情況下，擅自張貼了針對特定外籍顧客謝絕入內的告示，公司已第一時間撤除該告示，「對於因此告示而感到不快的所有顧客，我們在此致以最誠摯的歉意。」
聲明還表示，「一直以來，公司所有門店都秉持着平等歡迎包括外籍顧客在內的所有顧客，並竭力提供最優質服務的宗旨進行運營。今後，此方針也絕不會改變。」
不過，聲明未能平復網友心中怒火：
「不用道歉了，中國人不去你家。」
「不用道歉，我們可以主動不去的！」
「關注日本媒體的都知道，日本仇華事件天天發生。」
「日本人有禮貌？日本人知小禮而無大義，畏威而不懷德。」
「你們日本人有禮貌，會舔旋轉的壽司和吐口水到公共醬醋等調料裏！」
據了解，事件發生在日本大阪的餐廳「炭火燒鳥HAYASHIN」，有日本網友發現，餐廳於5月12日已經暫停營業，在SASAYA公司官網上也已經無法查到該餐廳的門店訊息。
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文章授權轉載自《香港01》
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