大陸山西5旬漢入戶強姦88歲婦再將其虐待致死 判死刑已被槍決

陸媒《紅星新聞》報導指，大陸山西忻州法院5月13日的一則佈告引發關注，佈告顯示，一名5旬男子闖入一名8旬婦人家中並使用暴力將其強姦，致女子死亡，男子涉強姦罪與故意殺人罪。法院證實事件，指男子已被執行死刑。

山西法院佈告顯示，1974年10月出生的劉某某，於2022年9月晚上11時許，闖入時年88歲的獨居婦女梁某某家中，使用暴力將梁某某強姦後男子又對梁婦進行虐待，致女子急性創傷性失血性休克死亡。

法院指，以暴力手段強行與婦女發生性關係，其行為已構成強姦罪；故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，應依法數罪併罰。劉某某深夜入戶強姦近九旬獨居婦女，致人死亡，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果嚴重，實屬罪行極其嚴重，應依法懲處。

該院以故意殺人罪，判處劉某某死刑，剝奪政治權利終身；以強姦罪，判處劉某某有期徒刑6年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。判後，劉某某不服，提出上訴。山西省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院依法核准罪犯劉某某死刑，剝奪政治權利終身。

該院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，於即日將罪犯劉某某驗明正身、押赴刑場，執行槍決。該佈告的落款日期為2025年5月13日。

5月14日，山西省忻州市中級人民法院刑事審判庭工作人員證實該佈告屬實，為忻州中院所發。罪犯劉某某已被執行死刑。

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文章授權轉載自《香港01》