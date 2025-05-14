大媽走路突轉身撞上後方男子、跌倒骨折獲賠30萬 法院這樣說震撼全國

行人也要「保持安全距離」？中國大陸近日熱傳，1名大媽於行人路行走時突然轉身，撞上了走在後面的男子，當場倒地骨折。大媽之後控告男子要求賠償醫療費、殘疾賠償金等近19萬人民幣（約新台幣801,283元），法官認為男子存在「未保持安全距離」過錯，需要負上部份責任，最終男子要向大媽賠償7萬人民幣（約新台幣295,209元）。

事件震驚網友，「交通法規裡好像沒有人要保持安全距離的說法」、「原來，走路也要保持安全距離」、「這誰能料到？這個男子算是倒楣」。

綜合大陸媒體報導，在青島電視台《法治青島》普法節目中，青島李滄區法院立案庭庭長韓繼升講述案件，劉姓女子與王姓男子在行人路上一前一後往同一方向行走，其間邊走邊接電話的劉女突然轉身往回走，與迎面而來的王男碰撞，劉女當場倒地。

大媽突轉身撞途人跌傷骨折 要求途人賠償

經檢查，劉女右股骨脛創傷性骨折，屬於「十級傷殘」，且因年近60歲，骨折對身體影響程度較大。2人就賠償金無法達成共識，劉女控訴至法院，要求頒令王男賠償醫療費、護理費、殘疾賠償金等各項損失逾18.8萬人民幣。

被撞途人須賠償7萬人民幣 法官：未保持安全距離

劉女指出，她是因王男碰撞造成骨折，王男應該賠償，王男則認為是劉女突然掉頭導致事件，否則2人不會撞上。法官翻查現場閉路電視片段，認為劉女雖然受傷，但在前方無突發情況狀態下突然轉身往回走，對事故發生存在較大過錯，而王男存在「未保持安全距離」過錯，屬於「次要原因」。

後經法官多次調解，最終雙方達成共識，王男賠償劉女7萬人民幣。

大陸律師：法院或參照《道路交通安全法》車輛安全距離規定

事件引起大陸社會關注，「交通法規裡好像沒有人要保持安全距離的說法」、「原來，走路也要保持安全距離」、「這誰能料到？這個男子算是倒楣」。大陸媒體引述河南澤槿律師事務所主任、律師付建表示，《民法典》規定，行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任，劉女在無突發情況時突然轉身，導致後方男子躲避不及，該行為存在過錯，最終造成損害後果，劉女應承擔主要責任。付建又說，王男行走中也應當與其他路人「保持適當距離」，但王男無法預見女子突然轉身並摔倒致傷殘後果，認為「雖有過錯，但承擔責任可能比例偏重」。

調解後結案 賠償金經協商一致

付建補充，此案是以調解結案，2人對賠償金額可能已經協商一致，王男亦認可賠償結果。至於「行人保持安全距離」，他表示目前法律沒有明確規定，估計法院參照《道路交通安全法》中車輛安全距離規定，認為行人在公共道路行走時，同樣需保持安全距離盡到合理注意義務。

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文章授權轉載自《香港01》