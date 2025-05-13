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入口即化？陸海洋館魟魚「吃同事」畫面曝光 工作人員揭真相

香港01／ 撰文／孫聖然
大陸深圳觀瀾海洋世界一條魟魚，「工作」期間吞下一條小黃魚，相關畫面剛好被旅客拍到，不少網友直呼「牠吃同事了」。圖／擷自微博「頭條新聞」
大陸深圳觀瀾海洋世界一條魟魚，「工作」期間吞下一條小黃魚，相關畫面剛好被旅客拍到，不少網友直呼「牠吃同事了」。圖／擷自微博「頭條新聞」

中國大陸深圳觀瀾海洋世界一條魟魚，「工作」期間吞下一條小黃魚，相關畫面剛好被旅客拍到，不少網友直呼「牠吃同事了」。

有網友上周六（5月10日）發布影片，片中顯示，一條魟魚（學名：鬼蝠魟）闖入正在向左側游動的魚群，並吞食了一條小黃魚。

隨後，不少網友對將不同魚類混養在一起產生質疑。對此，深圳觀瀾海洋世界工作人員解釋，海洋館在魚類的混養安排上，是依據各類魚類的習性來進行的。

工作人員續指，「把小黃魚和魟魚放在一起飼養，從專業角度來說是沒有問題的，一般的海洋館也採用這樣的混養方式」。

至於魟魚吞食小黃魚的情況，該工作人員介紹，事發時，工作人員正在給魚類投餵飼料，魟魚爭搶飼料的瞬間，小黃魚游到魟魚的下方，就被魟魚吸進口中，「屬於誤食」。

貼文底下，許多大陸網友表示，「上個班被同事吃了」、「同事味道可能不錯」、「青春沒有售價，同事入口即化」、「魟魚：欸，同事原來可以吃的」、「大魚吃小魚這事，就算是很多同種魚之間也無法避免吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

海洋館 深圳 鬼蝠魟 魚類

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