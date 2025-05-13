驚！大媽走路突轉身撞倒路人 他骨折賠償31.5萬…法院說法引爭議

走在人行道上也要「保持安全距離」嗎？ 近日大陸網上熱議一起事件：一位大媽在走人行道時突然轉身，不慎撞上後方一名男子，導致男子當場跌倒、骨折。事後，大媽反過來向男子提告，要求賠償醫療費、傷殘賠償金等，總金額高達約人民幣18.8萬元（約新台幣84.6萬元）。

法院最後裁定，認為男子未與前方行人保持「安全距離」，也有部分責任，因此必須賠償大媽人民幣7萬元（約新台幣31.5萬元）。判決一出，引發網友譁然：「走路也要保持安全距離？」、「這男的真是倒楣！」

案件詳情：突然轉身撞人 男子骨折仍須賠償

根據中國青島當地媒體報導，這起事件出現在青島市，由當地電視台《法治青島》節目介紹。法院表示，劉姓女子當時正一邊講電話一邊走路，與王姓男子一前一後朝同方向行走。沒想到劉女突然掉頭往回走，與後方迎面而來的王男相撞，劉女當場跌倒。

經診斷，劉女右側股骨骨折，屬於「十級傷殘」，由於她年近60歲，骨折對她的生活影響較大。雙方對賠償金額無法達成共識，劉女於是向法院提告，要求王男賠償總計人民幣18.8萬元（約新台幣84.6萬元）。

法官認定雙方都有責任 男子須賠31.5萬

王男在庭上表示，事故是因為劉女突然轉身，讓他來不及反應才發生碰撞，不應由他負責。但法官調閱監視器畫面後認為，雖然劉女突然轉身的行為確實不當，但王男也有「未保持行人安全距離」的疏失，是導致事故的次要原因。

經法院多次調解後，雙方最終達成協議，王男同意賠償劉女人民幣7萬元（折合新台幣約31.5萬元）。

專家看法：可能援引汽車交通法 法院解釋引爭議

這起案件引發大陸網上熱議：「現在連走路也要看車子那套安全距離？」、「那以後走人行道要自備雷達嗎？」。對此，河南澤槿律師事務所主任律師付建表示，《民法典》確實規定，若一方有過失導致他人損害，就應負起侵權責任。他指出，劉女突然轉身的行為屬於重大過錯，而王男因未保持距離，也要承擔部分責任。

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文章授權轉載自《香港01》