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你是窮人嗎？小紅書瘋傳「港鐵窮富圖」 住這些地區即屬「窮人」

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸社交平台小紅書近日瘋傳1張「港鐵窮富圖」，把全港18區依港鐵沿線車站劃分成「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」及「富豪」5個階級。（資料圖片）
大陸社交平台小紅書近日瘋傳1張「港鐵窮富圖」，把全港18區依港鐵沿線車站劃分成「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」及「富豪」5個階級。（資料圖片）

你居住的區域是「有錢人」還是「窮人」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳1張「港鐵窮富圖」，把全港18區依港鐵沿線車站劃分成「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」及「富豪」5個階級，當中至少17個車站地區被標籤是「窮人」，包括觀塘、屯門、上水、天水圍等，「富豪」則分布在「九龍塘」及「海洋公園」。

「港鐵窮富圖」引來大陸及香港網民熱議，有人笑言「我由窮人升為一般人」、「我窮人去有錢人區返工」、「我是住在富豪區的窮人」。不過也有網友認為這張「港鐵窮富圖」凸顯「階級觀念重」，又指「有錢人根本就不會住地鐵站附近」。

小紅書瘋傳「港鐵窮富圖」劃分5階級

這張「港鐵窮富圖」近日在小紅書、Facebook及threads等社交平台流傳，把全港18區依港鐵沿線車站劃分成「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」及「富豪」5個階級，當中「中產」及「有錢人」主要分布在港島區及新界東，「窮人」則集中在新界西北和九龍，包括觀塘、屯門、上水、天水圍等。

「港鐵窮富圖」 ── 富豪區：海洋公園、九龍塘

「港鐵窮富圖」 ── 有錢人：旺角東、何文田、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、黃竹坑

「港鐵窮富圖」 ── 中產：奧運、黃埔、紅磡、啟德、將軍澳、坑口、寶琳、海怡半島、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、堅尼地城、香港大學、西營盤、上環

「港鐵窮富圖」 ── 一般人：元朗、錦上路、太和、大埔墟、大學、沙田、大圍、石門、大水坑、恆安、馬鞍山、烏溪沙、荃灣、大窩口、旺角、油麻地、土瓜灣、宋皇臺、東涌、柴灣

「港鐵窮富圖」 ── 窮人：屯門、北康、天水圍、朗屏、葵興、葵芳、荔枝角、長沙灣、粉嶺、上水、牛頭角、觀塘、藍田、黃大仙、鑽石山、彩虹、顯徑

「港鐵窮富圖」 ── 富豪區：海洋公園、九龍塘

「港鐵窮富圖」 ── 有錢人：旺角東、何文田、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、黃竹坑

「港鐵窮富圖」 ── 中產：奧運、黃埔、紅磡、啟德、將軍澳、坑口、寶琳、海怡半島、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、堅尼地城、香港大學、西營盤、上環

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「港鐵窮富圖」 ── 窮人：屯門、北康、天水圍、朗屏、葵興、葵芳、荔枝角、長沙灣、粉嶺、上水、牛頭角、觀塘、藍田、黃大仙、鑽石山、彩虹、顯徑

18區收入排名！西貢排第2超港島富人區...觀塘續包尾 多區入息跌

以上「港鐵窮富圖」只供參考，而根據政府統計處《2024年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》最新數據顯示，2024年家庭住戶每月入息中位數較高的地區包括中西區（42,400元。約新台幣16萬9600元）、西貢（41,200元。約新台幣16萬4800元）、灣仔（40,800元。約新台幣16萬3200元）、南區（36,000元。約新台幣14萬4000元）、荃灣（34,200元。約新台幣13萬6800元）等。

至於收入最低的5個地區是觀塘（24,200元。約新台幣96,800元）、深水埗（24,500元。約新台幣98,000元）、葵青區（25,500元。約新台幣102,000元）、黃大仙（25,600元。約新台幣102,400元）、北區（25,800元。約新台幣103,200元）。

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你是港人嗎？小紅書列「香港人4大特徵」2項惹共鳴 你中幾樣？

文章授權轉載自《香港01》

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