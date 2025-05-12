真「移動廁所」！女子如廁中遭連人帶廁載上高速公路 全程冷靜無怨言

大陸河北一名女子近日在路邊使用流動廁所時，因工作人員未察覺有人在內，竟將整座流動廁所連同她一同搬上貨車，載往高速公路。女子「被迫」一路待在廁所內，直到抵達目的地後才淡定走出，影片在內地網路上瘋傳，引發熱烈討論。

《今日頭條》報導，影片畫面顯示，一輛堆高機正在將流動廁所從貨車上逐一搬下，一名女子突然從其中一間緩緩走出，似乎是在發現廁所「抵達平面」後才打開門離開。

一旁的男子看到女子從流動廁所中走出，神情明顯錯愕，而女子則全程保持冷靜，沒有對貨車司機或搬運人員表達不滿，也未發出任何抱怨，只是淡淡地回頭看了一眼，便默默離開現場。

影片曝光後迅速在大陸輿論引起熱議。有網友笑稱「是真『移動式』廁所」、「女子：移動廁所，感覺真的像在移動」、「廁所：不是感覺，是真的在移動」、「看女人緩緩而行，再尷尬，都要保持優雅，我不尷尬，就沒人尷尬」、「周星馳為小虎準備的馬桶會四面打開，還會飛天！這個不行」。

延伸閱讀：

大陸連鎖炸雞店推新產品 網友笑言像極一物：拉都拉不出這麽像的

遊客投訴天津奶茶店包裝印「嬲」字不雅 網友：廣東人驚呆了

文章授權轉載自《香港01》