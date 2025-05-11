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貨車司機高速服務區食菌菇中毒險死 維權慘遭餐廳嗆「騙吃騙喝」

香港01／ 撰文／孫聖然
毒蘑菇示意圖。圖／Ingimage
毒蘑菇示意圖。圖／Ingimage

大陸一名貨車司機送貨途中，在經過的餐廳吃了一份炒菌菇，20分鐘過後就出現麻木抽搐等中毒症狀。司機其後欲向餐廳討要說法，卻被質疑是「騙吃騙喝」，向當地衛生健康局反映希望能對菌菇進行檢測，亦被告知「有死亡病例才會展開調查」。

周二（5月6日），貨車司機黃師傅駕車經過雲南普洱黃莊服務區，在一間名為「磨黑燒烤飯店」的餐廳點了一份炒野生菌菇，但吃完繼續行駛七、八公里後，「從耳根到後頸開始發麻，然後後背、胸口、手、嘴巴、舌頭……也開始發麻，麻完之後開始抽搐，說話也出現困難。」

黃師傅緊急將車停在應急車道，並撥打急救電話。經過洗胃等一系列的搶救措施，黃師傅脫離生命危險。醫院的診斷證明為：「菌菇類中毒、低鉀血症、肢體麻木、嘔吐、心肌酶譜異常。」

黃師傅因此懷疑，讓自己中毒的罪魁禍首，正是那份炒野生菌菇。於是出院後前往餐廳討要說法，希望對方賠付自己的醫療費和拖車費合共2000元人民幣，但餐廳表示只賠償醫療費，並要求黃師傅將手機中和中毒相關的圖片、影片全部刪除。

黃師傅認為要求不合理，雙方的初步協商無果而終。但雙方進行再次協商時，餐廳卻轉換了態度，稱一定要檢測出菌菇有毒才會賠付。

於是，黃師傅周三（5月7日）向寧洱縣衛生健康局投訴，希望衛健局來調查此事並對菌菇進行檢測，工作人員則稱，「有一例死亡或者兩例及以上病例，才會開展事件調查。並且野生菌的毒素檢測，有技術和設備上的要求，縣級和市級都不能做，省級和國家級才能開展。」

求助無果的黃師傅再一次走進餐廳，要求取走自己就餐時的閉路電視畫面，被直接拒絕，並稱其是「騙吃騙喝」。

對此，有大陸律師認為，黃師傅的消費記錄、就診記錄、報警記錄等已形成證據鏈的閉環，若與商家協商無果，可通過訴訟維權。

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文章授權轉載自《香港01》

死亡 證據 飯店 餐廳

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