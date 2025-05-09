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窮遊？大陸女來港用餐拒付加一服務費：不接受 1理由逼店方退款

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸遊客對香港餐廳收取服務費做法意見紛紜。（資料圖片）
大陸遊客對香港餐廳收取服務費做法意見紛紜。（資料圖片）

在香港不少食店都會收「加一」服務費，但未必人人都接受。有大陸女於小紅書發文表示，她來港旅遊光顧某家餐廳，結賬時發現需收取「加一」服務費而大感驚訝，於是以1個理由要求退回服務費，明言「我不接受收取我服務費」。最終大陸女成功獲退還服務費。

貼文引來大陸及香港網友熱議，很多人不認同香港餐廳收取服務費文化，「真的覺得服務費是合理的嗎？別說什麼習慣就該遵守」、「這種不好的風氣」、「（退錢）好合理，加一本身就onX」。不過也有人批評大陸女是「奧客」，「你這類人太麻煩了」、「其實就是嫌貴想要討價還價」。

大陸女回覆時強調不是「嫌貴」，稱「我覺得這是一個正常消費者的訴求而已」，獲不少網友讚好。

餐廳收取「加一」服務費合理嗎？該大陸女近日於小紅書以「在香港某一家餐廳讓服務員把服務費退給我啦」為題發文，講述她在香港餐廳成功獲退還服務費經歷。

原PO表示，她當天到某家餐廳吃飯，食物送到時發現有「1根頭髮」，於是叫侍應換了新的餐品。然而結賬付款後，她才知道原來需要收取「加一」服務費，大感驚訝，「結賬的時候拿過小票我發現這家店居然有服務費（在大陸都是很貴的餐廳才收取）」。

大陸女1理由成功退回「加一」服務費

原PO隨即以食物衞生問題為由，要求餐廳退還服務費，明言「我不接受這單你收取我服務費，因為你端上來就有頭髮」，店員回覆有問題的餐點已換新，惟原PO不接受，「可是這個是餐廳基本操作哈，本來就產生了衞生問題，如果從頭到尾沒有任何問題，我願意支付這服務費，但是現在出了問題，所以我不願意（支付服務費）」。

大陸女：我不願意支付服務費

最終原PO獲餐廳以現金退還服務費，強調「全程我們都是友好溝通的，我也表達了食物很美味」。而從原PO上載相片見到，她手拿總數17元的港元（約新台幣68元）硬幣，相信就是獲退還的服務費。

網友爭議餐廳「加一」服務費是否合理

香港餐廳收取服務費問題引起大陸及香港網友熱議，有大陸網友表示，「香港朋友，你們真的覺得服務費是合理的嗎？別說什麼習慣就該遵守」、「最離譜的是評論區說這種服務是正常的」、「為什麼那麼崇尚服務費文化」、「好的不學，學人家小費制度？」、「我寧願東西貴也不願意支付服務費這種不好的風氣」；也有香港網友附和，「加一本身就onX」、「根本就不需要收加一，今次完全支持原PO」。

但亦有網友批評原PO是「奧客」，「服務費是服務的錢……有頭髮是餐飲問題……如果要對吃出頭髮進行賠償應該是退飯錢或者再加損失費」、「餐廳怕麻煩，費事同你吵呀奧客」、「服務費還服務費，何況已換了食物，你這類人太麻煩了」，「其實就是嫌貴想要討價還價，人家都給你換菜了，給你錢只是不想浪費時間跟你說」。

大陸女否認嫌貴：是正常消費者訴求

面對網友指摘，原PO強調她不是「嫌貴」，「要是嫌貴就不會待在香港5天了，不是這個邏輯，換一碗是基本操作啊，難不成我還要吃下去嗎」、「我在香港待了五天，其他的餐廳包含服務費的我全部都支付了，只有這一家產生了衞生問題，那我肯定要提出我的訴求的，我覺得這是一個正常消費者的訴求而已」。她又認為這是「文化差異」，「我全程滿意你們家服務產品，我才願意給這個服務費，這是最基本的」。

原PO回覆獲不少網友支持，「我覺得妳的要求很合理不算過份，為什麼會有人要說妳」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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