新體驗！大陸黑科技大爆發 高鐵車窗變螢幕、會結帳的購物車超吸睛

剛過去的「五一」假期，大陸跨區域人員流動量突破14.65億人次，其中鐵路累計發送旅客超過1億人次，另有逾13億人次選擇公路出行。央視報道，無論搭乘何種交通工具，民眾在前往旅遊地的路上，或是日常走進超市消費，都遇上了許多充滿科技感的新體驗。

高鐵車窗變螢幕 可互動也可看片

央視5月8日報導，在河南一趟往返於鄭州與開封之間的城際列車上，不少旅客放下手機，改為「刷」車窗。列車配備新型智能車窗，位於車廂中部的兩塊智能玻璃可觸控操作，乘客能透過觸碰播放影片、查詢車次與站點等資訊，也可切換成「純車窗模式」，欣賞沿途風景。

不少旅客表示，是專程為體驗這兩塊智能車窗而選擇這條路線。列車還設有小桌板無線充電功能，可同時為多部手機充電，車門上方新增的電子地圖則可顯示時間、車次、停靠站與各車廂溫度及客流量。

鄭州動車段隨車機械師張寶森介紹道，智能車窗中間夾層融入了OLED（有機發光二極管）自發光透明顯示層，同時和電容觸摸層結合，這樣的話車窗上高清通透顯示了車輛資訊的同時，賦予了車窗智能化交互屬性，旅客既可以欣賞風景，又能查看車輛信息。

據了解，鄭開城際鐵路全長57.14公里，最快25分鐘可從開封站直達鄭州東站，已實現「公交化運行」，當日購票即可即來即走，無需劃位。

西湖智能路牌 指路、語音講解一機搞定

報導另介紹在浙江杭州西湖景區，「五一」單日遊客量達95.49萬人次。面對熙熙攘攘的遊客潮，當地導入會自動旋轉的智能路牌，協助旅客辨識方向。只要觸控指路牌下方的手繪地圖選擇目的地，路標就會如機械手臂般自動旋轉，標示方向與距離，還附帶語音講解。

報導介紹，這塊智能指路牌是由路標和一塊大屏組成，這裡有一個手繪的地圖，只要點擊想要去的景點，就可以看到頭頂的路標像手臂一樣自動旋轉，指明方向，不僅能告訴民眾怎麼走，還告訴距離有多遠。

除了導航功能，指路牌亦可查詢景點詳細介紹與推薦路線，支援中英文切換。

西湖街道辦事處黨建群團辦公室副主任許凌超向央視表示，很多老年遊客可能不太方便使用智能手機或者智能系統，那麼他們來到這裡，也可以透過直接大屏觸屏的方式來選擇他們想要的景點，以及他們想要了解的資訊。這塊大屏還包括了一個中英文切換的系統，比如說外國遊客來到龍井村遊覽，也可以即時地了解到很多景點的介紹。

目前，景區共設置3塊智能指路牌，覆蓋周邊3公里範圍內的10多個主要景點。

會結帳的購物車 邊逛邊算免排隊

除了出遊觀光，假期購物也少不了。在杭州蕭山一間超市內，新型智能購物車成為消費者眼中「最強黑科技」。每輛購物車都裝設攝影鏡頭與電子顯示螢幕，顧客只需掃描商品二維碼，系統便會自動辨識商品價格與類別，並即時顯示總價。

央視記者現場實測，介紹智能購物車的祕密全在車身上的幾個「小眼睛」攝影機上，只需要拿取商品，掃描二維碼，它就可以自動識別商品的價格、種類。除此之外，如果出現未掃描二維碼或者掃描與放入商品不符的情況，它也會報錯來提醒顧客。

購物車可一鍵生成帳單，顧客可自助結帳，全程無需排隊。在條件允許的門市，還可使用導航功能，引導顧客尋找商品位置。

一名消費者表示，「我放進去一瓶水它都知道，還蠻智能的。拿出來了它也知道，比較方便。」

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文章授權轉載自《香港01》