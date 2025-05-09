快訊

汐止到基隆大誤點影響27列、735分 旅客怨：月台改來改去

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰航空發零食「過期10個月」！乘客怒轟「連道歉都沒」 官方回應了

香港01／ 撰文／朱加樟
國泰航空。圖／聯合報系資料照
國泰航空。圖／聯合報系資料照

陸媒《極目新聞》報導，近日有網友在社交平台發文稱，在國泰航空從奧克蘭飛回香港的航班上，空姐給孩子吃的零食竟然已經超過最佳食用期10個月，國泰航空客服向該媒體表示已接到乘客的投訴。

國泰航空回覆《香港01》查詢，稱就花生零食超過最佳食用日期事件道歉，又指已立即就事件展開調查以瞭解事件成因，並已完成所有倉庫及機艙庫存的檢查。

據《香港01》在小紅書平台所見，事主在5月6日以「國泰航空提供過期食物！離譜！」發文講述事件，並附上照片顯示，涉事一包花生的最佳食用期為2024年7月8日前。

事主稱，5月5日她一家人乘國泰航空的航班從奧克蘭飛回香港，途中她找空姐要零食，然後她將一包花生遞給了孩子。她給孩子吃的時候並沒有檢查，孩子吃了半包就遞給她。她接著吃，「吃完隨手翻過來看到2024就覺得不可思議」。

事主稱，「我把包裝袋交給空姐，我說這個過期了，她說她確認一下，就沒有下文了，連道歉都沒有！」

事主表示，下飛機以後，丈夫的包裡也發現同一款花生，同樣的日期，丈夫稱也是剛剛機上分發的，他沒吃。

事主稱，當時空姐給了她一包杏仁和一包花生，杏仁是沒有過期的。

事主質疑，「過期快一年的食物沒有人發現？還提供給乘客？這是一個五星航空公司該有的內控和服務？」又批評稱「一直認為香港是對食品安全高度重視的地方，在一家大型航空公司上發現這種問題，是監管不到位，還是航空公司內部管理制度的缺失？乘客的食品安全是不是應該受到重視！」

事主在帖中的評論區表示，她已發email向食環署和民航處投訴。

《極目新聞》就此事諮詢國泰航空的客服，一工作人員表示，接到乘客的投訴，公司在核對相當票號後，會派專人調查和乘客進行溝通，力爭做到雙方都滿意。

國泰回覆

國泰航空回覆《香港01》查詢指，就5月4日從奧克蘭飛往香港的CX198航班上向部分顧客提供的花生小食超過最佳食用日期一事，向受影響的顧客致以誠摯歉意。國泰航空高度重視食物安全，已立即就事件展開調查以瞭解事件成因，全面檢視預包裝食品處理流程，並已完成所有倉庫及機艙庫存的檢查。

延伸閱讀：

椅背風波｜國泰澄清：並無因事件警告或解僱任何機艙服務員

國泰椅背風波專訪｜事主提三大訴求促再道歉　已向中國民航局投訴

文章授權轉載自《香港01》

國泰航空 小紅書 航班 零食

相關新聞

國泰航空發零食「過期10個月」！乘客怒轟「連道歉都沒」 官方回應了

陸媒《極目新聞》報導，近日有網友在社交平台發文稱，在國泰航空從奧克蘭飛回香港的航班上，空姐給孩子吃的零食竟然已經超過最佳食用期10個月，國泰航空客服向該媒體表示已接到乘客的投訴。 國泰航空回覆《

北京保安值班時與女友性行為猝死 法院1理由認定：算工傷

日前，一名北京工作的張姓保安員，在被公司安排到某工廠擔任保安後，每天工作24小時，一日晚上保安的女友到保安室與他發生性行...

陳麗君談賈寶玉翻車 粉絲卻網暴南大教授、問候祖宗18代

人紅是非多，越劇頂流演員陳麗君近日因為在一段採訪影片中，表述「賈寶玉是長子長孫」的言論，引發大量討論。陳麗君後來在越劇「...

楊過中過的毒！江蘇淮安6旬翁飲自製藥酒後胡言亂語 赴院驚揭中｢情花毒｣

中國大陸江蘇淮安一名60歲男子欲強身健體，於是聽信偏方用曼陀羅花自製藥酒，結果出現手舞足蹈、胡言亂語等幻象，赴醫院檢查驚揭他竟中了和金庸小說《神鵰俠侶》中楊過中過的「情花毒」。

西藏3頭熊深夜闖奶茶店偷吃炸雞奶粉 店主感好笑網友籲警惕

綜合大陸媒體報導，5月5日西藏那曲有3頭熊闖入路邊的一家奶茶店，吃掉了大量食品原材料，包括炸雞、奶粉。當地林業局人員稱尚未收到報告。

醜出名！陸動物園「方臉猴」爆紅遊客瘋朝聖 保育員：其實是猴界美人

近日，合肥野生動物園的黑帽懸猴因長相醜萌紅出圈（意旨被大眾看見），許多遊客慕名前來一睹牠的風采。保育員張春雪表示，黑帽懸猴看著雖醜，相比於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。