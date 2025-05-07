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楊過中過的毒！江蘇淮安6旬翁飲自製藥酒後胡言亂語 赴院驚揭中｢情花毒｣
中國大陸江蘇淮安一名60歲男子欲強身健體，於是聽信偏方用曼陀羅花自製藥酒，結果出現手舞足蹈、胡言亂語等幻象，赴醫院檢查驚揭他竟中了和金庸小說《神鵰俠侶》中楊過中過的「情花毒」。
近日，淮安一名60歲的杜姓男子欲強身健體，於是自製藥酒。他聽信偏方，將曼陀羅（洋金花）搗碎浸泡於白酒中，密封保存。惟兩周後，他在家飲用約150ml藥酒後，出現手舞足蹈、胡言亂語等致幻現象，以及瞳孔放大、心律失常、胸悶氣短等徵狀。
杜男家屬發現後緊急將他送往醫院救治，由於當時距離他引用藥酒已超10小時，遂被轉入深切治療部。經過毒素清除治療，杜男的病情很快穩定下來，並已康復出院。
杜男的尿液中被檢測出阿托品（atropine）成份，這種成份通常存在於植物中，如有劇毒的曼陀羅。陸媒報導指，金庸武俠小說《神雕俠侶》中，楊過中的「情花毒」正是曼陀羅製成。
臨床上，曼陀羅中毒多為誤食曼陀羅所致，誤食後經胃腸道吸收，10分鐘至數小時出現徵狀。
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文章授權轉載自《香港01》
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