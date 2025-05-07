西藏3頭熊深夜闖奶茶店偷吃炸雞奶粉 店主感好笑網友籲警惕

綜合大陸媒體報導，5月5日西藏那曲有3頭熊闖入路邊的一家奶茶店，吃掉了大量食品原材料，包括炸雞、奶粉。當地林業局人員稱尚未收到報告。

5月5日，西藏那曲，有三頭熊撞門進入路邊一家奶茶店，奶茶店內部分硬件設施被熊破壞，另有大量食品原材料被熊食用。

商戶劉先生表示，發現店內亂七八糟，好像遭了小偷一樣，查了閉路電視才知道，是兩大一小三頭熊在凌晨撞門而入，「有點搞笑」。劉先生還稱，三頭熊「亂七八糟吃」，吃了炸雞、奶粉，還扛了一桶油到店門口喝完。

店主表示，以前都是聽其他商戶說有熊光顧，沒覺得熊有這麼厲害，現在才覺得它挺厲害的。當地林業局人員稱，尚未收到報告。

不少網友則提醒店主警惕：「會吃人的，沒那麼好笑。」「只覺得恐怖」「虧得沒有人在，這熊可是會吃人的。」

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文章授權轉載自《香港01》