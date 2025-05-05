南京明孝陵石獸遭塗鴉「到此一遊」 網友怒：都什麼年代了

陸媒《澎湃新聞》報導，5月3日，南京明孝陵的神獸駱駝遭遊客塗鴉「到此一遊」，景區職員表示，目前石像上被塗鴉的文字已被清理，警方也已介入調查。

5月3日，有網友在社交平台發文表示，南京明孝陵景區神道上的神獸被人塗鴉了「到此一遊」4個字，同時還附上了日期和簽名。

事件曝光後，引發不少網友譴責：「都什麼年代了，怎麼還有這種人啊。」「這肯定要查出來嚴懲啊。」「這一類的違法犯罪成本太低，所以經久不衰。」「2025年還能有到此一遊，活在上古時代了吧。」

南京中山陵園管理局職員稱，當天接到遊客反映後，景區第一時間安排技術人員現場查看處理，並且報警，「目前石像上被塗鴉的文字已經被清理了，恢復了原貌，警方也正在進一步排查。」

公開資料顯示，明孝陵坐落在鐘山南麓獨龍阜玩珠峰下，是明朝開國皇帝朱元璋與皇后馬氏的陵寢，始建於公元1381年，1398年朱元璋安葬於此，到1413年建成「大明孝陵神功聖德碑」。

明孝陵被列為全國第一批重點文物保護單位，2003年7月3日，經聯合國教科文組織世界遺產委員會第27屆會議審議通過，明孝陵作為明清皇家陵寢擴展項目列入《世界遺產名錄》。

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文章授權轉載自《香港01》