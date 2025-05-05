港女深圳「抄家式」捉姦：阿不開心？ 沒收小三手機：也不怎麼漂亮？

網上不時流傳大婆捉姦影片，通常現場充滿「動感」及「熱鬧」火爆氣氛！不過近日網上瘋傳有港女去深圳捉姦的影片，場面令網友大感驚訝，甚至嘲「捉小三捉得這麼斯文？」。影片可見，港女與另1人進入餐廳捉姦，發現「老公」與疑似小三正在撐枱腳享用美食，港女即時衝上前指責男方「好不開心喔你」，又指「沒想到我捉到你呀？」，又質問小三「你知不知他有老婆？」，其後更當場「抄家」，把「老公」與小三的手機充公。

小三在鏡頭前表現得十分尷尬，以手遮面並表示「有事出去講」，她之後起身離開餐廳。而港女則不斷質問男子「有事講呀你？」，其對方只是默默承受，沒有作出反抗。雖然港女爆粗，但聲浪不算大，亦沒有激烈行動，故捉姦期間餐廳的食客未有受影響，在場繼續用餐。

不少網友看到影片後留言，形容港女是「斯文捉姦」，「你都算冷靜！正常其他女人已經整間餐廳大吵大鬧」，但亦有人認為港女雖沒有大吵大鬧，但不斷質問男方，態度咄咄迫人，形容是「逼老公去找小三的案例」。

女到深圳高級餐廳捉姦

有指該段影片是在去年拍攝的，地點是深圳1間高級餐廳，當時港女連用拍片者一同到餐廳捉姦。港女急步走向男子身旁，以嘲諷語氣地表示「好不開心喔，這算什麼呀？吓？」，然後鏡頭拍攝到男子與另1名女子的大頭，枱上各自有1碟西式餐湯，中間擺放了精緻的食物，男女對鏡頭均顯得不知所惜。

港女質問男子「好不開心呀你？你不用講啦，是嘛？」，指責小三是「狐狸精」，再怒罵男方「是個混混」，再質問小三：「你知不知他有老婆？」

港女充公男子及小三手機

小三眼見遭近距離拍攝，十分尷尬地用手遮面，並向港女表示，「有事出去講」。但港女亦不罷休，要求男子交出電話及鎖匙，「歸返鎖匙電話，你以後不會會駛返」，港女找到男子的手機並拿走，再走到小三面前將她手上的電話也拿走，2人並沒有反抗。

港女質問男友：交這樣的女生，也不怎麼漂亮？

小三交出手機後急步離開餐廳，留下港女與男子在場，港女繼續質問：「你不開心呀，沒想到我捉到你呀」、「有事講呀你」，但男友一直沒有回應，只是默默坐着。港女見狀更孬，推了男子一下，罵道「交這樣的女生，也不怎麼漂亮？」，但男子依然沒有反抗，影片至此結束。

網友：捉小三捉得這麼斯文？

影片被瘋傳後，不少網友熱論紛紛，直指「你都算冷靜！正常其他女人已經整間餐廳大吵大鬧」、「整定banner（橫額）去＋大聲公」、「事情錯不在你，當時應該大聲吵鬧，個女人答得你有出去講，就算一開始就知道他有老婆，而且他還氣定神閑，話說不定以前都有做第三者經驗」。

不過，有人對港女冷靜以對感到驚訝，「捉小三捉得很斯文，整間餐廳都沒有人知，不夠轟動，下次做好」。有人認為可能時因餐廳在大陸，「因為係大陸，大陸人可能聽不清楚」，也有人不幫港女，「老婆是好人 ，個男人就會出去偷食啦！」，但這種觀眾隨即被反駁，指錯在男人出軌，不應怪責女人。

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文章授權轉載自《香港01》