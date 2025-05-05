驚呆了！大陸醫學論文竟出現「男性確診子宮肌瘤」

大陸醫學界近期負面新聞頻傳。一篇題為「針對性護理介入在子宮肌瘤圍手術期的情緒與生活品質臨床應用效果」的論文近日在網上流傳，有網友驚訝地發現，這篇論文研究樣本是選取山東大學齊魯醫院2015年4月至2016年4月手術治療的子宮肌瘤患者80例。其中，對照組患者中，男27例，女13例；觀察組患者中，男有28例，女12例。

男性確診子宮肌瘤還做了手術！這份醫學論文驚呆了所有網友。

據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》，這篇論文是齊魯大學霍某靜所發表，任職單位為山東大學齊魯醫院婦科，發表在《實用婦科內分泌雜誌（電子版）》，上線公開時間是2017年11月29日。論文中提到，選取的樣本為所有患者，經臨床症狀及婦科檢查確診為子宮肌瘤，所有患者簽署知情同意書。

公開資訊顯示，《實用婦科內分泌電子雜誌》是目前中國唯一一本婦科內分泌領域的學術期刊。根據《知網》搜尋結果，霍某靜還有一篇發布於2020年的論文顯示，其任職單位為山東大學齊魯醫院婦科中一病房。

透過大陸國家衛健委護士職業註冊資訊系統查詢結果顯示，霍某靜已取得由山東省衛健委員會頒發的護士執業註冊，所在醫療機構是山東大學齊魯醫院。

官網介紹，山東大學齊魯醫院創建於1890年，是大陸國家衛生健康委委屬（管）的三級甲等綜合醫院，大陸教育部直屬重點大學—山東大學的直屬附屬醫院，並且是大陸國家醫學中心建設單位。官網稱，建院135年來，醫院秉承「博施濟眾、廣智求真」的精神，遵循「醫道從德、術業求精」的院訓，全面推進醫教研防管融合發展，在海內外享有盛譽。

針對這篇離奇的論文，《極目新聞》5日上午電話詢問山東大學齊魯醫院婦科電話了解狀況，但未獲接通。該院一名值班人員表示，暫不清楚相關情況，將向醫院相關部門回饋並進一步核實。

網友則評論：「男性，得了子宮肌瘤？」「這莫非是醫學界的驚天大突破？」「這篇論文本身就是行為藝術？」「這研究重新定義了男性！」「這篇論文是怎麼透過審核發表的？」還有網友質疑，這位護理師也是「4＋4」出身的嗎？