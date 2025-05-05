快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／台幣狂升 央行總裁楊金龍下午4時30分親上火線說分明

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

來真的？港舊油麻地警署外持仿製槍拍照…疑大陸客扮警動作 網友：製造恐慌

香港01／ 撰文：謝茜嘉
兩名女子模仿警員用槍制服疑犯畫面。（fb專頁「寄寓記語」圖片）
兩名女子模仿警員用槍制服疑犯畫面。（fb專頁「寄寓記語」圖片）

大陸正值五一黃金周長假，香港各處都見到大陸遊客拍照打卡，其中充滿港味、曾是多部港產片取景地的舊油麻地警署，繼續成為大陸遊客的打卡熱點。近日網上流傳照片，有疑似大陸遊客在舊油麻地警署外，手持仿製槍械模仿警員動作拍照留念，引來香港網友熱議，「使用（玩具）槍製造恐慌，單憑遠觀，市民分不清真假，容易給不法分子利用這點犯案，警方要正視」。

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，管有仿製火器屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監2年。

有港人於facebook群組「西環變幻時」轉發2張照片，疑惑旅客持有仿製槍械在公眾地方「打卡」是否違法。照片可見，有男子在舊油麻地警署外手持仿製槍械，槍口對着鏡頭，戴上墨鏡，臉露微笑拍照，旁邊有多人圍觀。

疑內地客持仿製槍械舊警署外拍照

另1張照片，金髮女子同樣手持仿製槍械，戴上墨鏡，槍口對着蹲在地上的女子，蹲地女子雙手抱頭，手腕疑似戴上手銬，兩人模仿警員用槍制服疑犯畫面。

網友斥：onX當有趣

貼文引來香港網友熱議，指出「onX當有趣」、「管有仿製槍械，危害公眾安寧」、「見疑即報」、「其實可以報警，因為玩具槍都不可以鬧市攻擊狀態展示。如果銀行附近咁做，真係似打劫」。

香港法例：管有仿製火器最高判監兩年

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，管有仿製火器屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監2年。

延伸閱讀：

大陸女製「窮遊香港機場過夜」攻略 教睡地上還有這麼做：放下羞恥心

五一黃金周｜旺角麥當勞驚見大批大陸客瞓過夜 港女嘆內用無位坐吃

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

驚呆了！大陸醫學論文竟出現「男性確診子宮肌瘤」

大陸醫學界近期負面新聞頻傳。一篇題為「針對性護理介入在子宮肌瘤圍手術期的情緒與生活品質臨床應用效果」的論文近日在網上流傳...

來真的？港舊油麻地警署外持仿製槍拍照…疑大陸客扮警動作 網友：製造恐慌

大陸正值五一黃金周長假，香港各處都見到大陸遊客拍照打卡，其中充滿港味、曾是多部港產片取景地的舊油麻地警署，繼續成為大陸遊客的打卡熱點。近日網上流傳照片，有疑似大陸遊客在舊油麻地警署外，手持仿製槍械模仿警員動作拍照留念，引來香港網友熱議，「使用（玩具）槍製造恐慌，單憑遠觀，市民分不清真假，容易給不法分子利用這點犯案，警方要正視」。

氣炸了！湖南張家界遊客排隊8小時等下山 上千人深夜滯留大喊退票

綜合陸媒報道，5月2日，不少網友指湖南張家界景區要排隊七八個小時才能下山，有上千名遊客深夜滯留山上大喊退票。5月4日，當地回應事件指，返程路段出現擁堵導致接駁車通行受阻，於當晚近10點將遊客全部接送完畢。

杭州宇樹機器人覺醒？ 瘋狂攻擊工程師的視頻瘋傳

中國網路近日流傳一段機器人大暴走，朝著工程師瘋狂揮拳的驚悚視頻。某研發公司所流出的監視器畫面中，可以看到工程師原本正在機...

物價太高玩不起？她製「窮遊香港機場過夜」攻略 教幾招嗨喊：放下羞恥心

五一黃金周長假期大批大陸旅客來港，但未必人人「高消費」。有大陸女就於小紅書製作「窮遊香港香港機場過夜」攻略，教人在機場「打地鋪」睡覺…

五一黃金周大批內地客快閃訪港 拖行李「留宿」麥當勞

內地五一黃金周假期來到第四天，大量內地旅客赴港旅遊，香港尖沙咀、中環一帶人山人海，遊客到星光大道跟金像獎女神像自拍，畫面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。