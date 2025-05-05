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氣炸了！湖南張家界遊客排隊8小時等下山 上千人深夜滯留大喊退票

香港01／ 撰文：盛昀
遊客大喊退票。（影片截圖）
遊客大喊退票。（影片截圖）

綜合陸媒報道，5月2日，不少網友指湖南張家界景區要排隊七八個小時才能下山，有上千名遊客深夜滯留山上大喊退票。5月4日，當地回應事件指，返程路段出現擁堵導致接駁車通行受阻，於當晚近10點將遊客全部接送完畢。

有不少網友表示，5月2日湖南張家界國家森林公園出現擁堵，天梯需要排隊3小時，但拍攝不到2分鐘，晚上排隊七八個小時才下山，上千名遊客深夜滯留山上，網傳影片可聽到有遊客大喊退票。

5月4日，當地發佈通報稱，2025年5月2日，張家界市武陵源區客流激增，當晚19:20至20:30返城車流高峰時段，張家界國家森林公園南門至武陵源城區的部分路段出現擁堵，車輛通行受阻，導致接駁的城景客運專線車輛通行效率降低，部分遊客在景區南門外棲鳳崗亭候車處滯留。情況發生後，該區立即加大交通疏導力度並增加接駁車輛，21:53遊客全部接送完畢。

該區還稱，對受影響遊客表示歉意，並將深刻汲取教訓，科學實施景區限流、優化分時分站預約、強化交通疏導和運力保障等措施。

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文章授權轉載自《香港01》

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