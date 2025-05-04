物價太高玩不起？她製「窮遊香港機場過夜」攻略 教幾招嗨喊：放下羞恥心

五一黃金周長假期大批大陸旅客來港，但未必人人「高消費」。有大陸女就於小紅書製作「窮遊香港香港機場過夜」攻略，教人在機場「打地鋪」睡覺、取免費水、免費充電位置等，直指「放下羞恥心，隨地大小睡」、「戶外玩家絲滑怒省幾百住宿費」。她最後更留下毛毯和睡袋在機場椅子上，讓其他人自行拿取。

帖文引來網友熱議，有人批評做法離譜，「亂象橫生」、「是不是覺得香港物價這麼貴，他們可以窮遊是一種成就？」；不過也有人認為沒有阻礙他人就無問題，「機場的環境又比麥當勞好」、「其實不影響到人就行，一向機場都有人睡」。

香港消費高昂，不少趁五一黃金周長假期來港旅遊的大陸旅客，扭盡六壬節省酒店住宿費用，除了在麥當勞（Mc Donald's）「免費過夜」，原來機場也可以「打地鋪」。有大陸女於5月3日在小紅書以「窮鬼版香港機場過夜指南（睡個好覺）」為題發文，直指「戶外玩家絲滑怒省幾百住宿費，從深圳絲滑到香港機場過夜啦」。

大陸女製「窮遊香港機場過夜」攻略

樓主指出，在「香港機場過夜」主要有「貴賓廳」和「公共區域躺椅模式」，都是過完安檢後在登機口外面，但她明言「本漂亮肯定是不會選擇（貴賓廳）啦」。

「公共區域躺椅模式」方面，她詳細列出公共「躺平椅」、洗手間、取免費水、免費充電位置等，「躺平椅和分開椅，連體式比分開式的更舒服，6至7登機口、26登機口、44至45登機口都有，我在26登機口後面，女廁所背後就是，26號閘口有4個躺椅，面向大玻璃窗。躺椅旁邊有小桌子可以放東西，有充電口，後面就是洗手間和接水處，非常方便。209登機口那裡有兒童區域，超級乾淨，還有放動畫片，帶家長的寶子可以來這裏」。

教「睡地上」取免費水

樓主之後表示，晚上她在機場找了鋪地毯地方席地而睡，直指「放下羞恥心，隨地大小睡。鋪上地布，吹好枕頭，蓋上小小被子，帶着耳塞和眼罩，美美的睡個覺啦」。

從樓主上載相片見到，樓主在機場玻璃較旁地上佔據一角，鋪上地布，擺放好枕頭及背包，套上睡袋休息，更擺出「V」字手勢自拍，看似相當自豪。

毛毯、睡袋遺機場

樓主最後提到，她們離開時把毛毯和睡袋放在215洗手間後面椅子上，讓「下一個幸運兒」自行領取，「都是乾淨的，一共有3個，有需要的寶子自行拿取啦」。

網友驚訝：環境好過麥當勞

大陸及香港網友看過帖文議論紛紛，「原來不會被人趕走」、「剛睡完，現在爬到休息室刷到這一篇」、「睡機場而已何必放下羞恥心」。有網友批評在機場「打地鋪」做法離譜，「亂象橫生」、「是不是覺得香港物價這麼貴，他們可以窮遊也是一種成就？」，揶揄「尊貴的旅客怎麼可以讓他們睡地上」。

不過也有人認為沒有阻礙他人就無問題，「機場的環境又比麥當勞好」、「真是good idea，機場好過公園和金拱門，有乾淨洗手間，室內又不冷，睡覺又很正常，有保安有CCTV，餓又有餐廳，有免費飲水機和wifi」、「其實不影響到人就行，一向機場都有人睡」、「人家真的來坐飛機，也起碼叫有光顧」。

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文章授權轉載自《香港01》