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湖南海拔1600米懸崖睡床惹關注 工作人員：不能過夜 想體驗有3限制

香港01／ 撰文／孫聖然
懸崖示意圖。圖／ingimage
懸崖示意圖。圖／ingimage

湖南郴州莽山五指峰景區在今年五一假期期間，推出「海拔1600米懸崖睡床」，引發廣泛關注。景區工作人員表示，睡床僅供遊客拍照打卡，無法在上面睡覺過夜。

工作人員也表示，遊客體重不能超過100公斤，身高不能低於1.4米，他表示，五一期間雖然不少人來園區旅遊，但是敢挑戰的人不多。

網傳畫面顯示，該懸崖睡床是在五指峰景區一塊幾乎垂直於地面的山體上，搭建一塊床板，床上有被子和枕頭。遊客綁好安全繩，就可打卡拍出在上面「睡覺」的照片。

有網友表示，「是不是真的可以在上面過夜？」亦有網友詢問床面距離地面的實際高度以及打卡懸崖睡床的價格。

工作人員：遊客體重不能超過100公斤

莽山五指峰景區工作人員受訪時曾表示，懸崖睡床是園區內98元計畫飛拉達的一個打卡點，今年4月推出，可供遊玩和拍照。遊客在上去打卡前，會填一份資料，對體重、年齡、是否有疾病等有要求，全程都會戴上安全繩。

五指峰景區工作人員也透露，項目要求打卡遊客年齡不超過60歲，身高在1.4米以上，「遊客體重不能超過200斤（100公斤），雖然床能夠承受得住，但很有可能戴不了安全繩。」

據了解，項目收費98元，購買後會贈送一杯懸崖咖啡。該工作人員表示，遊客量較大的時候，打卡可能要排隊，「五一首日遊客很多，但敢上去體驗的人不多」。

景區工作人員介紹，「海拔1600米懸崖睡床」今年五一假期前就已經有了，懸崖睡床只是整個飛拉達項目中的一個環節，雖然海拔高度是1600米，實際上床面距離地面的高度為100米左右，而且並不能在上面長時間睡覺或者過夜。

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文章授權轉載自《香港01》

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