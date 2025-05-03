網購湯匙評論竟羞問「好不好用」 她驚揭真身是1物崩潰：看到就想到

網上購物有時未必知道貨品真正用途，隨時買錯貨。有港女在網上表示，日前打算在淘寶購買小湯匙用作吃乳酪，選購了1隻造型精美的粉紅玻璃「小湯匙」。惟收貨後，女生瀏覽該商品的討論區內容，驚揭所謂「小湯匙」原來是於情趣用品的「肛門塞」，港女當場崩潰，慘抱怨「看到就會想到，別人是用它來插其他洞，我還怎麼用它？」。

許多網友笑言「會不會收到人家退回來的貨？」、「救命，我也以為是湯匙」、「一物多用」，亦有「識貨」網友指：「什麼？一看就知道是肛門塞啦！」

樓主買「小湯匙」 驚揭是肛門塞

樓主在Threads表示，本身打算在淘寶購買小湯匙，用來吃乳酪，其間見到1隻粉紅玻璃「小湯匙」，形容「美美的這樣」，於是下單。之後她無聊地「點進去評論區看」，驚見用戶詢問「好不好用？絲不絲滑？痛嗎？」、「女朋友滿意嗎？會不會有點小？」，雖然部份淘寶網友繼續開玩笑稱「這是勺子，用來吃飯」，但亦有人留下真實用後意見，揭發這是屬於情趣用品的「肛門塞」。

惟收貨後，港女瀏覽該商品的討論區內容，驚揭所謂「小湯匙」原來是於情趣用品的「肛門塞」，讓她當場崩潰。圖／截自threads

網友︰1個價錢、2個用法

真相令到樓主大感崩潰，直言「那怎麼辦啊？我還用不用呢？」、「現在看見它就想到人們用來插其他洞」。

大量Threads網友笑言「買到隻造型這麼特別」、「一匙兩用而已⋯有什麼問題嗎」、「1個價錢2個用法，用來吃東西沒問題」、「當你覺得它漂亮，你就已經上當了」。

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文章授權轉載自《香港01》