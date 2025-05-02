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空姐飛機上售賣樂透彩惹關注 西部航空證實：曾有人中獎100萬元

香港01／ 撰文：孫聖然
西部航空有空姐在飛機上售賣刮刮樂。（影片截圖）
西部航空有空姐在飛機上售賣刮刮樂。（影片截圖）

近日，西部航空有空姐在飛機上售賣樂透彩，引發關注。對此，西部航空工作人員予以證實，但目前僅在部分航班上銷售。值得一提的是，有人曾在西部航空航班上購買樂透彩後中得25萬元人民幣（約新台幣100萬元）大獎。

綜合陸媒報道，有網友周一（4月28日）發布影片顯示，西部航空空姐在飛機上售賣刮刮樂。

對此，西部航空工作人員表示，這是該航空公司與重慶福彩中心合作開展的業務，目前只在西部航空部分航班上售賣。

上述工作人員還表示，銷售價格與票面售價一致，若有乘客在飛機上購買樂透彩後中獎，可以與空姐聯繫兌獎，或在「重慶福彩」微信小程序上進行兌獎。

報導指，早在2012年，西部航空就曾和重慶福彩合作在飛機上售賣刮刮樂，還有乘客中得25萬元人民幣（約新台幣100萬元）大獎。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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