2車相撞起火 廣東男火海中徒手開車門救人：下一秒火就燒來了

5月1日黃金週，許多大陸民眾出遊，廣東韶關則出現一起意外交通事故。據了解，有2台車因為相撞起火，有駕駛昏迷被困車內。

危急時刻，一名男子不顧危險徒手打開車門將駕駛拖到車外，成功救人，有目擊者拍下事發影片，稱讚男子是一名英雄。

影片中可以看到，車禍現場出現大火和黑色濃煙沖天。有目擊者看到男子去救人，好心提醒「我看還在爆炸，等下」，但該男子只是堅定的打開車門，奮力將駕駛拉出，一路將看起來已經昏迷的駕駛拉到一旁的空地上，不顧自身的危險努力救人。

陸媒事後追查，救人者名叫鐘威，是沈所鎮農業辦主任。他表示當時自己其實特別緊張，「當時沒想這麼多（安全問題），滿腦子就想著救人，打120報警時手都在抖，當時剛把人救出來，火就燒到了駕駛艙」，他事後看電子錶，心率飆升到150，「幸運的是把人救出來了，我自己也沒受傷。」

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文章授權轉載自《香港01》