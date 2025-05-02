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大陸湖北大媽為蓋鵝圈偷走19個水溝蓋 稱「只是拿回家鋪而已」

香港01／ 撰文：許祺安
王女偷來的水溝蓋。（微博／湖北日報）
王女偷來的水溝蓋。（微博／湖北日報）

大陸湖北宜昌一名王姓大媽近日為了在家中蓋鵝圈，竟在街上一路連偷了9個水溝蓋。當地警方透過監視器追查到王女家後，竟在她家中，發現偷來的19個水溝蓋，皆用於鋪設豬圈、雞圈等。王女向警方坦言，「只是拿回家鋪而已」。

《湖北日報》報導，當地警方接獲通報指鎮菱路一帶連續遺失9個水溝蓋，調閱監視器後發現，一名騎著紅色三輪車、戴著口罩與帽子的女子行跡可疑，經追查確認身分後，警方前往其住處搜查，赫然發現多達19個被竊水溝蓋，全數被用來鋪設豬圈、雞舍與菜園一角。

報導指出，王女自2024年9月起便開始鎖定當地水溝蓋，起初以無牌電動兩輪車運載，每次僅偷取1至2個。由於社區工作人員以為是自然損毀，僅例行更換，未曾報警，王女因而長期未被發現。

警方指出，王女後來甚至升級為電動三輪車，並攜帶撬棍協助犯案。直至今年4月，她計畫新建鵝圈，於短時間內連偷9個水溝蓋，才終於引起社區警覺並報警處理。

警方表示，在王女住處找到的19個水溝蓋均已被實際使用於自家農舍環境。對於警方詢問，王女承認行為，並稱「只是拿回家鋪而已」，坦言過去未曾被發現，因此愈加心安理得。目前此案仍在調查中，警方表示，王女將因涉嫌破壞公共設施依法受處。

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文章授權轉載自《香港01》

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