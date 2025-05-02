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大陸廣東佛山市天降洗衣機嚇壞住戶！疑情侶吵架 高空擲物砸死人最重死刑？

香港01／ 撰文：許祺安
社區地面散落著洗衣機碎片。（南方日報）
社區地面散落著洗衣機碎片。（南方日報）

近日，大陸廣東佛山市有台洗衣機突然從天而降嚇壞街坊，疑似是情侶吵架從樓上扔下。住戶陸先生表示，早上5時到6時之間，聽其他住戶說聽到「呯」的一聲，就看到洗衣機掉到樓下。陸先生說，不清楚扔洗衣機的是否為夫妻，只能確定是一男一女，當時聽到他們在爭吵。

《南方日報》報導，有記者在現場看到，地面散落著洗衣機碎片，還有一隻襪子。不少住戶經過時表達了對高空擲物的擔心。

目前暫時無法判斷洗衣機是從幾樓掉落，小區物業經理祝先生表示該事件沒造成人員受傷，民警已將相關人員和物品帶走調查。涉事者為「年輕人」，涉事原因是「感情糾紛」。

高空擲物砸死人最重可判死刑？

即便高空拋物行為，未造成人員傷亡，但如果情節嚴重，同樣可能構成犯罪。2025年2月，湖北一男子史某因怕被妻子發現自己又在喝酒，竟將酒瓶從18樓扔下，致同小區李先生的汽車引擎蓋被砸出一個窟窿。因涉嫌高空拋物罪，史某被依法採取刑事強制措施。

2024年12月3日10時許，山西長治的宋某某酒後在公寓樓六樓室內，為洩私憤將一扇紗窗及一個酒瓶拋擲至樓下，將停放在該處的一輛小汽車頂部砸壞。經價格認定，該車輛損失為733元（約新台幣2932元）。近日，法院公開審理該案件，宋某某犯高空拋物罪，被依法判處拘役3個月，並處罰金人民幣3000元（約新台幣12000元）。

從高空中墜落極易造成慘劇的發生，據專業實驗測算一枚重30克的雞蛋，從18樓拋下能砸破人的頭骨，而從25樓拋下，衝擊力足以致人死亡：

2023年7月23日，福建福州的許某某與楊某某因債務糾紛發生口角。為恐嚇及逼退楊某某，許某某先後將1把菜刀、1把水果刀從住處的廚房窗戶往樓下扔，扔刀行為未造成人員傷亡及財產損失。2024年12月，法院審理認為，許某某的行為構成高空拋物罪，判處其有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰金2000元（約新台幣8000元）。

律師陳偉傑表示，從建築或高處拋物，如果沒有造成人員傷亡，一般可能構成高空拋物罪，按刑法規定，可處1年以下有期徒刑或者拘役。如果造成人員重傷或者死亡，性質會變為以危險方法危害公共安全罪，最高可判處死刑。

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文章授權轉載自《香港01》

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