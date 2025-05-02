台人遊港遇攤販賣Dyson吹風機 開關一按狂噴白煙全場嚇瘋

這旅遊體驗太特別了！有台灣人近日至香港旅遊，在旺角女人街閒逛購物時，遇到有攤販向他們示範使用吹風機，怎料攤主一按下開關鍵，吹風機立即噴出大量白煙，連攤主也嚇了一嚇。帖文引來港台兩地網友熱議，笑言「《國產凌凌漆》：你以為它是個吹風機？其實是個打火機」、「光是看影片都聞到煙味，燒焦的味道」，又猜測是「劣質假貨」。

台灣遊客於Instagram發布1段18秒影片，女攤主拿出1個外形酷似Dyson（戴森）的吹風機向他們示範如何使用，怎料女攤主一按下開關鍵，吹風機立即噴出大量白煙。

遊客嚇得大叫「噢！哎呀！」，女攤主也被嚇倒，身體顫抖了一下，隨後快速將吹風機放下，困惑道「怎麼會這樣子啊？我都沒試過」。影片傳來一陣笑聲，女檔主待吹風機的冒煙量減少後再拿上手察看，而字幕打上了1句「還沒開市先賠1隻」。

網友留言笑說，「好好笑，老闆嚇瘋」、「死神來了」、「怎麼會賣空氣炮」、「爆炸頭專用吹風機」、「煙燻肉類用的，你不認識嗎」、「乾冰製造機」。

有香港網友留言表示，「這1條街的東西，我們一般都不會買，假貨居多」，原PO回覆說「我知道，但就是覺得很有趣去看看，沒想到假貨真的那麼脆弱」。

另有網友猜測吹風機噴白煙原因，攤主手上的吹風機可能是山寨貨，或電壓不相容等，「全部劣質假貨，專門坑遊客錢的」、「都是淘寶貨，看來是電壓不相容」、「是在用1倍高的電壓插120V嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》