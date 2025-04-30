快訊

川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

北東有雨！周末首波梅雨鋒面來襲 下周另道鋒面再接力

聽新聞
0:00 / 0:00

17萬粉絲放牛網紅竟是10年前｢毒販｣？ 人稱｢絕命糖師｣過往被起底

香港01／ 撰文：鄭寧
羅某如今靠拍攝養牛影片已擁有17萬粉絲。（網路擷圖）
羅某如今靠拍攝養牛影片已擁有17萬粉絲。（網路擷圖）

10年前，大陸一名羅姓男子將冰糖當毒品賣，導致「癮君子」吃出糖尿病，羅男本人亦因詐騙罪被判入獄。事件曝光後該男子被網友稱為「絕命糖師」。近期，有網友發現羅男化身「視頻網紅」在網路分享田園放牧生活，再次引發關注。

目前，羅某在短視頻平台已有17萬粉絲，拍攝的影片也以養牛日常、田園生活為主。畫面中經常可見他與牛親密互動，展現農村慢生活的溫情一面。影片風格亦十分樸實、節奏緩慢，評論區多為鼓勵和喜愛。

不過近期，有網友認出其為10年前因製造販賣假毒品被判詐騙罪的羅某，再次引發爭議。面對網友指認，羅某在評論區回應表示，「這是10年前的事情了，現在的我做正能量，有劣跡的人不代表不善良，不代表不喜歡動物。請家人們口下留情，給我一條活路。」不過目前該條回覆已經刪除。

據CCTV《經濟與法》節目此前報導，10年前，羅某曾以冰糖、明礬假冒毒品售賣給癮君子，癮君子吃出糖尿病，最後因詐騙罪被判處有期徒刑10個月。案發時引發廣泛關注，有癮君子因誤食大量「假毒品」導致健康惡化甚至患上糖尿病，因此羅某也被網友戲稱為「絕命糖師」。

事件曝光後，網路評論迅速分化。一部份網友認為，「人非聖賢，孰能無過」，羅某既已服刑且重歸社會，如今以勞動為生，理應給予改過自新的空間；另一部份則質疑其是否應當承擔公眾人物的道德標準，認為其隱瞞曾經劣跡，可能影響青少年價值觀。

近期，有不少釋囚在網路開設帳號直部份成為網紅的案例。譬如日前一名四川綿陽的女子卿晨璟靚，曾被稱「最美通緝犯」，近期服刑完畢後轉型成為網路主播。不過由於其在直播時宣稱分享在監獄的故事，遭到封號結束短暫的直播生涯。

目前，羅某的賬號和影片仍在正常更新內容，賬號尚未被平台封禁。平台方面亦暫無明確回應。

網友熱議

宣傳賣冰糖，讓人以為是冰，寄過去是冰糖那會沒事。後期因為發現寄明礬成本更低，但賣「冰糖」寄「明礬」而構成了詐欺罪，關了10個月

上一個最美女嫌犯給封鎖了，這個給你們整下去也得被封

說好的賣冰糖，你給人家發貨明礬，這還不叫詐騙？

又要犯人改造回歸社會，又把改過自新的犯人區別對待，不大張旗鼓宣傳只是說兩句也沒啥大不了的

吸毒、詐騙。雖然不反感，但也不希望他在網路平台被宣傳甚至是做什麼網紅

只要他不拿那件事做行銷，平台應該不會管他

延伸閱讀：

男網紅跑馬拉松闖女子賽道衝線　網傳是慣犯 組委會罰禁賽3年

四川｢最美通緝犯｣走紅！出獄做主播自述改邪歸正 一個月後被封號

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

17萬粉絲放牛網紅竟是10年前｢毒販｣？ 人稱｢絕命糖師｣過往被起底

10年前，大陸一名羅姓男子將冰糖當毒品賣，導致「癮君子」吃出糖尿病，羅男本人亦因詐騙罪被判入獄。事件曝光後該男子被網友稱為「絕命糖師」。近期，有網友發現羅男化身「視頻網紅」在網路分享田園放牧生活，再次引發關注。

尷尬！豐滿女乘地鐵超壅擠 旁邊男子1舉動自保獲激讚：好聰明

坐地鐵人多擠迫時要有危機意識，免被誤會。香港多個討論區、網上群組近日瘋傳一張相片，見到有身材相當豐滿女子站在地鐵車廂內靠近車門位置，前方男子則向自己方向交叉雙手，疑怕碰到女子惹來誤會。相片引來網友熱議，大讚男子做法「聰明」，「一個男人要好好保護自己」、「感同身受，男人的煩惱，心好想放下手，但又怕有非議」、「好尷尬」。

86歲老翁與已故兒子53歲女友結婚 女兒質疑她覬覦房產持斧頭砸門

廣東佛山86歲的標叔早前與已故兒子的女友、53歲的王女士結婚，結果王女士被標叔女兒覃女士質疑是覬覦父親名下的房產等財產，覃女士更頻繁上門謾罵，甚至拿著斧頭砸門。王女士表示，結婚就是為了防止老人被送至養

大陸女子住海南最貴酒店...錢包港幣現金遭房務員偷換成假幣 遊澳門被遣返

去年7月，一名大陸女子入住被稱為「海南最貴酒店」的嘉佩樂度假酒店時，發現港幣現金失竊，其後證實遭該酒店房務員盜竊及用假幣調包近2萬元（約新台幣8萬元）。近日法院判處該房務員有期徒刑一年六個月並處罰金5000元（人民幣，下同。約新台幣2萬元）。

大陸連鎖炸雞店推新產品 網群爆笑像極一物：拉都拉不出這麽像的

大陸連鎖炸雞店德克士（Dicos）近日推出新產品，但產品外觀引人不適，網友更笑言形似糞便，「拉都拉不出這麽像的」。

銷售一空…陸花農憂陷「花爛在地裡」窘境 重慶帥哥助力擺攤暴紅

近日，重慶墊江縣曹回鎮的芍藥花飄香全國，與此同時，曹回鎮帥哥副鎮長徐暢也在擺攤、直播推廣銷售芍藥花過程中，因真誠的言行和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。