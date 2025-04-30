17萬粉絲放牛網紅竟是10年前｢毒販｣？ 人稱｢絕命糖師｣過往被起底

10年前，大陸一名羅姓男子將冰糖當毒品賣，導致「癮君子」吃出糖尿病，羅男本人亦因詐騙罪被判入獄。事件曝光後該男子被網友稱為「絕命糖師」。近期，有網友發現羅男化身「視頻網紅」在網路分享田園放牧生活，再次引發關注。

目前，羅某在短視頻平台已有17萬粉絲，拍攝的影片也以養牛日常、田園生活為主。畫面中經常可見他與牛親密互動，展現農村慢生活的溫情一面。影片風格亦十分樸實、節奏緩慢，評論區多為鼓勵和喜愛。

不過近期，有網友認出其為10年前因製造販賣假毒品被判詐騙罪的羅某，再次引發爭議。面對網友指認，羅某在評論區回應表示，「這是10年前的事情了，現在的我做正能量，有劣跡的人不代表不善良，不代表不喜歡動物。請家人們口下留情，給我一條活路。」不過目前該條回覆已經刪除。

據CCTV《經濟與法》節目此前報導，10年前，羅某曾以冰糖、明礬假冒毒品售賣給癮君子，癮君子吃出糖尿病，最後因詐騙罪被判處有期徒刑10個月。案發時引發廣泛關注，有癮君子因誤食大量「假毒品」導致健康惡化甚至患上糖尿病，因此羅某也被網友戲稱為「絕命糖師」。

事件曝光後，網路評論迅速分化。一部份網友認為，「人非聖賢，孰能無過」，羅某既已服刑且重歸社會，如今以勞動為生，理應給予改過自新的空間；另一部份則質疑其是否應當承擔公眾人物的道德標準，認為其隱瞞曾經劣跡，可能影響青少年價值觀。

近期，有不少釋囚在網路開設帳號直部份成為網紅的案例。譬如日前一名四川綿陽的女子卿晨璟靚，曾被稱「最美通緝犯」，近期服刑完畢後轉型成為網路主播。不過由於其在直播時宣稱分享在監獄的故事，遭到封號結束短暫的直播生涯。

目前，羅某的賬號和影片仍在正常更新內容，賬號尚未被平台封禁。平台方面亦暫無明確回應。

網友熱議： 宣傳賣冰糖，讓人以為是冰，寄過去是冰糖那會沒事。後期因為發現寄明礬成本更低，但賣「冰糖」寄「明礬」而構成了詐欺罪，關了10個月 上一個最美女嫌犯給封鎖了，這個給你們整下去也得被封 說好的賣冰糖，你給人家發貨明礬，這還不叫詐騙？ 又要犯人改造回歸社會，又把改過自新的犯人區別對待，不大張旗鼓宣傳只是說兩句也沒啥大不了的 吸毒、詐騙。雖然不反感，但也不希望他在網路平台被宣傳甚至是做什麼網紅 只要他不拿那件事做行銷，平台應該不會管他

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文章授權轉載自《香港01》