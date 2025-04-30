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尷尬！豐滿女乘地鐵超壅擠 旁邊男子1舉動自保獲激讚：好聰明

香港01／ 撰文：布萊恩
香港多個討論區、網上群組近日瘋傳這張相片，（網上圖片）
香港多個討論區、網上群組近日瘋傳這張相片，（網上圖片）

坐地鐵人多擠迫時要有危機意識，免被誤會。香港多個討論區、網上群組近日瘋傳一張相片，見到有身材相當豐滿女子站在地鐵車廂內靠近車門位置，前方男子則向自己方向交叉雙手，疑怕碰到女子惹來誤會。相片引來網友熱議，大讚男子做法「聰明」，「一個男人要好好保護自己」、「感同身受，男人的煩惱，心好想放下手，但又怕有非議」、「好尷尬」。

這張相片近日於香港多個討論區、網上群組瘋傳。從相片見到，當時地鐵車廂內人山人海相當壅擠，乘客難以移動，而靠近車門位置有一名身材相當豐滿女子，旁邊有一名戴眼鏡男子且非常貼近，男子疑怕碰到女子惹來誤會，於是當機立斷向自己方向交叉雙手。

尷尬場面引來網友熱議，有人讚男子做法「聰明」，「一個男人要好好保護自己」、「感同身受，男人的煩惱，心好想放下手，但又怕有非議」、「好尷尬」、「笑死」。也有人建議「更安全」做法，「我會舉高雙手，讓大家見到安全啲」、「交叉手都好危險，高舉手，一定要會手球」。

暫未知相片拍攝時間，但從車廂內乘客全都戴上口罩估計，是在新冠肺炎高峰期間拍攝。另從列車顏色判斷，發生地點並非香港，較似新加坡等地。

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文章授權轉載自《香港01》

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