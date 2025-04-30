大陸女子住海南最貴酒店...錢包港幣現金遭房務員偷換成假幣 遊澳門被遣返

去年7月，一名大陸女子入住被稱為「海南最貴酒店」的嘉佩樂度假酒店時，發現港幣現金失竊，其後證實遭該酒店房務員盜竊及用假幣調包近2萬元（約新台幣8萬元）。近日法院判處該房務員有期徒刑一年六個月並處罰金5000元（人民幣，下同。約新台幣2萬元）。

網購假港幣偷換客人真幣

事件發生在2024年7月底，住客王女士入住海南土福灣嘉佩樂度假酒店6晚，房費共計8.8萬元（約新台幣35.2萬元）。

判決書顯示，涉案房務員經常看到有客人攜帶現金入住酒店，於是萌生使用假幣調包客戶真幣的想法，隨後網購了假港幣，並隨身攜帶以便替換。

該房務員在王女士房間打掃時，將王女士手袋裡19張1000元（共約新台幣7.6萬元）面額港幣取走，並替換放入10張1000元（共約新台幣4萬元）面額假港幣，即放回10000元（共約新台幣4萬元）假幣。

害事主在澳門誤用假幣遭遣返

王女士發現丟失9000元（約新台幣3.6萬元）港幣現金後，立刻通知酒店報警，但為了接下來的旅行，一家人繼續前往澳門。 在澳門支付時被告知使用的是假幣，王女士遭到當局遣返，原定的旅遊行程被迫中斷。

被稱為「海南最貴酒店」

陸媒《極目新聞》報導，海南土福灣嘉佩樂度假酒店為一家豪華酒店，自稱屬於2025全球100奢華酒店，也被媒體稱為「海南最貴酒店」。本年4月24日的最低房費為3200元（約新台幣1萬2800元）一晚，酒店工作人員稱目前最貴的海景別墅88888元（約新台幣35萬5552元）一晚，最近一周都已經被預訂出去，遊客可以預訂五一假期之後入住。

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文章授權轉載自《香港01》