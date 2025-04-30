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大陸連鎖炸雞店推新產品 網群爆笑像極一物：拉都拉不出這麽像的

香港 01／ 撰文：林芷瑩
網友紛紛表示德克士「黑金藤椒脆皮小酥肉」的外觀引人不適。（小紅書）
網友紛紛表示德克士「黑金藤椒脆皮小酥肉」的外觀引人不適。（小紅書）

大陸連鎖炸雞店德克士（Dicos）近日推出新產品，但產品外觀引人不適，網友更笑言形似糞便，「拉都拉不出這麽像的」。

4月28日，德克士某門店的店員介紹，「黑金藤椒脆皮小酥肉」在3、4天前上架，新產品的銷售額挺好，並沒有收到顧客關於產品外觀問題的反饋。另一門店值班經理表示，「黑金藤椒脆皮小酥肉」是由公司統一配送的半成品，表皮使用「黑金粉」，炸製後呈黑色。

在社交平台上，網友紛紛表示德克士「黑金藤椒脆皮小酥肉」的外觀引人不適，「哇塞看起來是屎」、「便秘後的陳年積屎」，也有人調侃稱「大廚現拉」、「我去廁所做給你」、「有點乾啊，多喝點水」、「拉都拉不出這麽像的」。

1994年，德客士在成都經營首間門店；1996年，德客士被台灣頂新國際集團收購，並更名為德克士。根據德克士官方發布的《2023 年可持續發展報告》，2013年，德克士門店數突破2000間；2021年，其門店數突破3000間。

根據第三方平台「窄門餐眼」，2022年至2024年，其累計開店數量為1053間，但截至 2025年1月10日，德克士門店數僅為2471間，以此數據推斷，3年時間，其累計閉店數量至少有1582間。

另據《界面新聞》，截至2019年4月，德克士在北上廣深的門店約200間，但「窄門餐眼」顯示，截至2025年1月10日，德克士在一線城市的門店僅剩98間。

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文章授權轉載自《香港01》

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