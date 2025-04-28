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刻意留長髮參賽？不顧引導硬闖女子賽道 馬拉松男網紅遭傳慣犯

香港01／ 林芷瑩
男網紅跑者「柳樹」在臨近終點時，變道闖入女子賽道衝刺，搶在女子組冠軍前衝線。圖／擷自微博跑步
男網紅跑者「柳樹」在臨近終點時，變道闖入女子賽道衝刺，搶在女子組冠軍前衝線。圖／擷自微博跑步

4月20日，河北定州半程馬拉松賽場上，男網紅跑者「柳樹」在臨近終點時，變道闖入女子賽道衝刺，搶在女子組冠軍前衝線。起初，他辯解稱是「志願者引導錯誤」，甚至質疑組委會對他處以「3年禁賽」的處罰，但在確鑿證據面前，他最終認錯並就事件致歉。

《荔枝新聞》報道，「柳樹」是石家莊當地小有名氣的男性網紅跑者，他並非新手，而是一位全馬PB（個人最好成績）2小時30分的業餘高手，在跑圈內有一定知名度。他常以長頭髮造型參賽，甚至多次被誤認為是女子選手。

賽事影片顯示，當日「柳樹」在臨近終點時，多名工作人員已發現他闖入女子賽道，並試圖引導他跑回旁邊的男子賽道，但「柳樹」無視工作人員的阻攔，堅持在女子賽道衝刺，搶在女子組冠軍前衝線。隨後，工作人員趕在女子組冠軍衝線前重新拉起衝刺帶。

事件引起網民熱議，有人認為，「柳樹」闖入女子賽道，是因為他在男子組跑不贏其他人，冠軍早已衝線，「他想衝線故意跑女性賽道，真是惡劣，誰不想得冠軍？」。另有網民提到，「柳樹」曾在多場比賽中也闖入女子賽道，「他就是故意的，不是第一次了」、「左邊那麼多男跑者都知道左行就他不知道？」，並提出其他城市的馬拉松也應該對他處以禁賽。

事後，定州半馬組委會直接對「柳樹」處以三年禁賽的處罰。起初，「柳樹」還試圖辯解，聲稱是志願者引導錯誤，甚至公開質疑組委會的處罰決定。但在輿論的壓力和確鑿證據面前，他最終認錯，並在社交賬號上道歉稱「我現在滿心悔恨，定州馬拉松賽事違規了闖女子冠軍的線，對賽事的所有人造成了很大的負面影響，對此我無比的愧疚，深刻地認識到自己的錯誤，我也接受賽事舉辦方對我的處罰」。

男網紅跑者「柳樹」在臨近終點時，變道闖入女子賽道衝刺，搶在女子組冠軍前衝線。圖／擷自微博跑步
男網紅跑者「柳樹」在臨近終點時，變道闖入女子賽道衝刺，搶在女子組冠軍前衝線。圖／擷自微博跑步

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文章授權轉載自《香港01》

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