生母和繼父虐殺男童埋祖父墳裡！假直播痛哭尋子 生父：求處死刑

2023年5月，發生在山西運城臨猗縣的「生母繼父殺子案」引發輿論嘩然。當時，10歲的男孩兒喬喬（化名）死在家中，但喬喬的生母和繼父假意開直播尋子更稱「全國14億人不找你，我都要找你」，一度感動不少不知情的民眾。

最終，喬喬的遺體最終在位於臨猗縣下豆氏村的王某某祖父的墳中被發現，傷痕幾乎遍及全身。

4月23日，喬喬生父張先生透露，該案4月25日上午在運城市中級人民法院啟動再審，他則希望兩名主犯都能被判死刑，但本次再審開庭並未如期進行，臨時改期。具體再審時間尚不確定。據了解，張先生和喬喬生母謝某某離婚後帶走了大兒子，小兒子喬喬則跟著母親生活。

鄰居透露，小兒子張某某聰明伶俐，數學成績特別好，張天華對妻子很好，全年五六萬收入全給了媳婦，但孩子母親風評不好，她跟大車司機王某某在網絡相識，兩年前與原配離婚，王某某有過兩段婚姻更有打老婆的前科。

事發經過：10歲喬喬被打至大便失禁，隔天死亡

2023年5月2日晚，王某某出車返回家中，指使謝某某將熟睡的喬喬叫醒帶到客廳「管教」。此後，謝某某先後朝被害人喬喬腰背部、臀部、四肢等部位進行毆打，迫使喬喬承認偷拿家中現金。

5月3日凌​​晨2時許，喬喬大便失禁後才停止被打。然而到當天早上6時許，謝某某發現孩子已經冰涼無呼吸。 5月4日凌晨1時許，繼父王便將孩子遺體掩埋至該村其祖父墳墓。

同日，王某某指使謝某某到臨猗縣公安局臨晉派出所報案，稱孩子離家出走。豆氏村附近開雜貨店的老闆稱「當時好多人幫忙找孩子，可突然夫婦二人就離開村子了，說是去外地接著找，然後就失聯了。」

而根據《起訴書》記載，謝某某、王某某二人在當年5月15日突然離開，實際是擔心罪行敗露，才駕車逃至陝西、內蒙古等地。直到5月22日，兩人才在陝西省延川縣向臨猗縣公安局電話提出案件。

虐殺孩子並埋屍後 生母繼父直播尋子

據了解，尋找孩子期間，喬喬生母和繼父還曾在社交平台發布多個尋子影片，鏡頭前，夫婦二人聲淚俱下，王某某泣不成聲地說，「喬喬，哪怕能讓我尋著你的蛛絲馬跡，尋著你的痕跡，你在哪兒吃過零食，你讓我知道你還好嗎？」

一名曾參與尋找喬喬的救援人員表示，自己曾帶著王某某前往當地一家燒烤店調取監控，「當時他見到我們就哭了，哭得很傷心。」這名救援人員表示，對於孩子失踪的原因，王某某解釋稱，是因孩子偷錢打了他，結果孩子就跑了，時間大概在5月3日凌​​晨。

而事實卻是，喬喬當時已被虐殺並掩埋。到當年6月30日，兩人因涉嫌故意傷害罪、虐待罪被依法逮捕，喬喬的遺體也在位於下豆氏村的王某某祖父的墓地中被發現。

該案發後，公訴機關以故意傷害罪和虐待罪指控並追究謝某某、王某某刑事責任。公訴機關認為，二人系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均為主犯。

市民群聚法院：孩子太慘了

該案原定於4月25日在運城市中級人民法院再審開庭。得知此消息後，不少當地市民自發性地前往法院外等候。現場一名市民透露，「孩子太慘了，生母和繼父太狠心了，這件事過去了這麼久我們依然很難過，所以想來看看今天會不會有審判結果。」

據附近村民透露，此前，謝某某和王某某常常「管教」孩子，時常會體罰喬喬，要求其圍著小區不停跑。喬喬的外婆也曾提及，事發前幾個月曾看見孩子手上打著繃帶，但謝某某表示這是喬喬自己騎車摔傷的。

據了解，2012年9月28日，喬喬出生於山西運城臨猗縣臨晉鎮一戶農家。孩子的生父張先生和生母謝某某都是當地農民。 2006年，經人介紹兩人成婚，婚後育有二子，喬喬是家中小兒子。

家卓村一村民透露，孩子父輩是本村農民，爸爸張天華（化名）平時幫人搭彩鋼棚。媽媽來自雲衝村，負責在紅白喜事上敲鑼打鼓。

村民稱，夫妻二人婚後育有2子，小兒子張某某聰明伶俐，數學成績特別好，張天華對妻子很好，全年五六萬收入全給了媳婦，但孩子母親風評不好，她跟大車司機王某某在網絡相識。

2021年11月，二人的婚姻走到盡頭。法院將長子判給張先生，幼子喬喬則跟隨母親謝某某生活。不到一年時間，2022年2月，謝某某便嫁給了王某某，組成新家庭。

謝某某老家附近的鄰居，「新女婿」王某某是一名貨車司機，過去也曾有過婚史，但因家暴妻子離開了他。在鄰居的記憶裡，這個「新女婿」其實並不受謝家人待見。

喬喬外婆住所附近的鄰居透露，喬喬死亡、喬喬生母被逮捕後的幾個月裡，孩子外婆幾乎不出門，幾乎每日都以淚洗面，「家裡不僅失去了女兒，也失去了外孫。」而事發後不久，謝某某的父親也患了腦梗出現偏癱，行動不便。

雲沖村的村民說，「雖然這件事已經過去很久了，但村裡人偶爾還是會說起，因為娃太可憐了。」

網友看法

孩子在最後一刻得多難過多絕望，最親近的人對自己下狠手，願他來生過的幸福。

當媽媽了不理解。我兒子輔導作業的時候兇他一頓，半夜他睡著了我都愧疚的不行，恨不得再打自己幾下，她怎麼對親生兒子下得去手。

願天下寶寶都平安健康！

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

老闆投資黃金賺千萬全分員工！清潔工都有份 霸氣喊：要再賺1億

「猿輔導」26歲員工連續加班18天猝死 親屬：他過幾天就要辦婚禮

文章授權轉載自《香港01》