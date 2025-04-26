聽新聞
0:00 / 0:00
她遊日吃飯見隔壁「碗盤超漂亮」 驚覺誤拿1物裝食物：真的笑死
這用餐體驗也太特別了吧！有港女於網上分享去日本旅遊的爆笑事件，她在1間餐廳進食時，誤將煙灰缸當餐碟使用，吃完看到鄰座顧客的碟子設計十分精緻，才驚悉自己用錯了菸灰缸。
該港女於Threads分享到日本福岡旅遊的所見所聞，有日她進了1間餐廳吃飯，卻誤將菸灰缸當碟子使用，她解釋，「一坐下就順手拿起來用，看它蠻乾淨的，結果吃到最後才發現隔壁的盤子怎麼那麼漂亮」，才發現用錯，自嘲道「我現在真的笑死」。
港女誤將菸灰缸當碟用 網友：煙燻味好足
網友留言笑說，「這肉有沒有菸灰味」、「煙燻味好足」、「是尼古丁，我加了尼古丁」、「對角還可以放筷子」。
在 Threads 查看
延伸閱讀：
牧羊少年咖啡館水杯有玻璃碎！食環署發現餐器具有缺口 已提檢控
快餐店外賣原隻BB燒鴨！港男呻又乾又瘦 網民嘲：隻鴨死於饑荒
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言