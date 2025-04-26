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她遊日吃飯見隔壁「碗盤超漂亮」 驚覺誤拿1物裝食物：真的笑死

香港01／ 撰文／謝茜嘉
日本用餐示意圖。圖／pakutaso
日本用餐示意圖。圖／pakutaso

這用餐體驗也太特別了吧！有港女於網上分享去日本旅遊的爆笑事件，她在1間餐廳進食時，誤將煙灰缸當餐碟使用，吃完看到鄰座顧客的碟子設計十分精緻，才驚悉自己用錯了菸灰缸。

該港女於Threads分享到日本福岡旅遊的所見所聞，有日她進了1間餐廳吃飯，卻誤將菸灰缸當碟子使用，她解釋，「一坐下就順手拿起來用，看它蠻乾淨的，結果吃到最後才發現隔壁的盤子怎麼那麼漂亮」，才發現用錯，自嘲道「我現在真的笑死」。

港女誤將菸灰缸當碟用 網友：煙燻味好足

網友留言笑說，「這肉有沒有菸灰味」、「煙燻味好足」、「是尼古丁，我加了尼古丁」、「對角還可以放筷子」。

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文章授權轉載自《香港01》

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