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為救童跳入40米深井！25歲女輔警「全身黃泥險窒息」獲破格晉升

香港01／ 許祺安
身形瘦小的25歲維吾爾族女輔警布帕太姆．阿布杜喀迪爾自動請纓下井救人，勇氣可佳，獲得當地公安局「破格晉升」表揚。圖／擷自微博
身形瘦小的25歲維吾爾族女輔警布帕太姆．阿布杜喀迪爾自動請纓下井救人，勇氣可佳，獲得當地公安局「破格晉升」表揚。圖／擷自微博

新疆和田洛浦縣杭桂鎮蘭干艾日克村4月16日發生一宗意外事件，一名2歲女童不慎墜入一口約40公尺深的廢井中。由於井口狹窄且佈滿黃泥，對現場救援人員造成極大限制。關鍵時刻，一名身形瘦小的25歲維吾爾族女輔警布帕太姆．阿布杜喀迪爾自動請纓下井救人，勇氣可佳，獲得當地公安局「破格晉升」表揚。

陸媒《環球網》報道，當日現場雖聚集多名救援人員，但因井口狹小，眾人一籌莫展。身高155公分、體重僅40公斤的布帕太姆此時挺身而出，脫去制服後，在其他人員協助下以繩索纏身，毅然下井。她下至井底後迅速找到女童，並將其穩妥固定，過程中以身體護住孩子頭部，然後將女童托起送出井外。

約20分鐘後，女童成功獲救，布帕太姆卻因井內氧氣稀薄，差點缺氧窒息。待她也被拉出井口時，渾身佈滿黃泥，虛脫癱坐在地，大口喝水後隨即與女童一同送醫救治。

布帕太姆接受訪問時表示，當時根本顧不上想那麼多，很開心看到孩子現在好好的。對於受到各界表揚，布帕太姆謙遜說道，「穿著警服，救人就是應該做的」。

洛浦縣公安局為表彰其英勇義舉，於4月24日舉行晉升儀式，宣布將布帕太姆由七級破格晉升至五級，並同步為其他優秀警務輔助人員授銜。

身形瘦小的25歲維吾爾族女輔警布帕太姆．阿布杜喀迪爾自動請纓下井救人，勇氣可佳，獲得當地公安局「破格晉升」表揚。圖／擷自微博
身形瘦小的25歲維吾爾族女輔警布帕太姆．阿布杜喀迪爾自動請纓下井救人，勇氣可佳，獲得當地公安局「破格晉升」表揚。圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》

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