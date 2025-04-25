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影／陸遊樂園特技表演驚傳意外 機車前輪懸空衝進人群撞兒童

香港01／ 撰文／朱加樟
中國珠海長隆飛船樂園22日一輛進行特技表演的機車失控衝出安全警戒線，撞向多名包括兒童在內的遊客。圖／截自YouTube 01 Unlisted v2頻道影片
中國珠海長隆飛船樂園22日一輛進行特技表演的機車失控衝出安全警戒線，撞向多名包括兒童在內的遊客。圖／截自YouTube 01 Unlisted v2頻道影片

中國珠海長隆飛船樂園22日（周二）傳出意外事件，有網友發布影片表示，一輛進行特技表演的機車失控衝出安全警戒線，撞向多名包括兒童在內的遊客。

據現場影片顯示，事發時2名特技演員同乘一輛機車，其中一人倒坐於車頭，駕駛者則做出將前輪騰起懸空並站立於車座的高難度動作。

豈料機車突然失控，衝出表演區設立的安全警戒線，直接撞向近距離觀看表演的遊客，當中站最前排的為幾名兒童，有一名穿黃衫的兒童更疑似被車輪壓中再被撞倒。

樂園：節目已暫停並進行內部整改

長隆飛船樂園有關工作人員向陸媒《大皖新聞》表示，事故發生後，園區駐點醫務人員第一時間趕到現場，經專業檢查，確認孩子身體無礙。

工作人員稱，當時也有徵詢家長意見，是否去醫院做進一步檢查，家長回覆暫無必要。園區為表達歉意，贈與孩子適當禮物以作慰問，家長表示接受，隨後帶領孩子繼續遊玩。

關於事故原因，工作人員表示，「雜技演員失誤，機車帶倒了第一排的小朋友。對於該節目，已經暫停並進行內部整改」。

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文章授權轉載自《香港01》

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