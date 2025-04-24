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人生小偷？輔警35年前高考遭冒名頂替 對方竟還成為醫院副院長

香港01／ 撰文：許祺安
席南的錄取通知書。（現代快報）
席南的錄取通知書。（現代快報）

河南一名54歲男子席南，在1990年參加高考後未收到錄取通知書，誤以為落榜，便進入公安系統擔任輔警，一做就是三十餘年。直到2022年7月，意外得知當年其實已被焦作衛校錄取，卻遭一名同屆李姓考生冒名頂替入學，該冒名者後來甚至還成為當地鎮級醫院的副院長，讓他憤恨不平，尋求法律途徑欲還他一個公道。

陸媒《現代快報》報道，席南長年任職於河南焦作某地公安機關，2022年7月接獲孟州衛健委工作人員通知，才得知自己的高考錄取通知書當年被他人冒領。該名李姓考生當時以「李席南」之名入讀焦作衛校，畢業後順利取得醫師資格，並依政策進入公衛體系，最終擔任鎮級醫院副院長，甚至曾獲選為「孟州好醫生」。

席南表示，得知自己被冒名頂替的當下猶如晴天霹靂，原以為自己命運如此安排，沒想到竟是遭人竊取機會。「我並不想為難別人，但當初的不法之舉已對我人生造成不可挽回的影響。當初是怎麼頂替的，至少要讓我知道真相，有關當事人和職能部門要給我一個說法。」

據報道，事件曝光後，孟州市衛健委已對李姓冒名者做出處分，包括開除公職、撤銷中專學歷及醫師資格證。不過，席南指出，事件並未被移送司法部門處理，相關責任人至今未被依法追究，令他難以釋懷。

4月22日深夜，沁陽市官方通報表示，針對「五旬輔警30餘年前被人頂替上中專」一事，已成立聯合調查組，初步查明網傳內容基本屬實，下一步將依法依規進行後續處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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