河北「京郊富士山」爆紅卻被批「噴漆土堆」 景區親揭避雷指南

五一假期臨近，河北廊坊竟然驚現「富士山」成為熱門新景點，引發網民關注。這座位於「宇宙思想樂園」的人造火山，憑藉綠草地與白色頂部的「抹茶雪頂」造型成為打卡熱點，但同時遭批「噴漆土堆」。令人意想不到的是，景區官方竟主動置頂「避雷帖」，坦言設施未完善，建議遊客將其視為「大地藝術展」。

據陸媒《九派新聞》報道，在社交媒體上，喻為「京郊富士山」「抹茶雪頂火山」一處河北廊坊的景點竟有許多網民推薦討論。

圖片中，小山丘在一片綠油油的草地上「拔地而起」，配上頂部的一抹白色，宛如抹茶雪頂。有推薦文案強調：「這裡集合草地、湖泊、火山、白馬、木屋」「這不是冰島、富士山，卻能拍出氛圍感拉滿的人生照片。」此外，也有避雷帖稱其「照騙」：「說白了就是噴了漆、鋪了綠草地的大土堆」。

據悉，該景區名為宇宙思想樂園，位於河北廊坊永清林棲谷。消費平台顯示，該景區五一推出78元（人民幣，下同，約新台幣350元）單人票及98元（約新台幣440元）咖啡套票。

雖然受到不少網民推薦，亦引發公眾吐槽討論。但該景區的官方賬號卻為大肆宣揚，而是發布「避雷貼」並將其置頂展示，自稱不想騙錢，因此自爆缺點和雷點。貼文還提到，園區有挺多露土部分，進入樂園後無工作人員服務，樂園內的洗手間還未完成等。此外，在其發布的2025年避雷更新版中寫道，可以把樂園當成巨型的大地藝術展，如果不喜歡大地藝術、動物、拍照，可能會覺得沒意思，或者不值得。

有工作人員表示，相較於去年9月剛開園，景區確實有所完善。人造「火山」的草皮今年進行了重新鋪設，幾場降雨讓草地生長繁茂，廁所、咖啡屋等設施也已完善。樂園主要景點位於「火山」周邊，進園後步行5分鐘左右即可到達。每逢節假日，「火山」會噴發紅色煙霧，便於遊客打卡拍照。此外，園區設有露營區域，支持遊客自帶裝備，但需要交納48元（約新台幣215元）/位的露營位費用。

該工作人員介紹，「從客流量來看，樂園人氣漸旺。像周三這樣的工作日，客流量可達幾十人。今年開園後，遊客數量相比去年有明顯增長，預計五一將迎來不少遊客。」目前樂園允許遊客攜帶寵物，但需拴繩。遊玩時長建議半天左右，主要項目為拍照和露營，「歡迎感興趣的市民前來打卡體驗」。

也有網民發布「京郊富士山」的真實景象。圖／擷自香港01

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文章授權轉載自《香港01》