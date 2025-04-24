推嬰兒車送外送！港媽嘆：香港房價高不能偷懶 要爬樓梯竟這樣送！

香港生活成本高，維持生計並不容易。有港媽於網上分享她推着嬰兒車，邊照顧幼子邊做步行外送員，指出香港房價高、租金貴、消費高，慨嘆作為全職媽媽「想偷懶都不行」。有網友留言打氣說，「好犀利，加油呀」、「辛苦了」，有網友好奇問道「如果要爬樓梯送上去，怎麼辦？」，港媽竟回覆「抱着上去，嬰兒車放門口」。

該港媽於小紅書發文指出，在很多人眼裡，送外送都是比較趕的，而她是比較慢的那位，因為帶着小朋友送外送，安全要第一，有人開私家車、摩托車、騎單車送外送，她就只有1輛嬰兒車。影片可見，她將外送袋放在嬰兒車手柄上，幼子坐在車內，她推着嬰兒車前往送外送。

推嬰兒車送外送 港媽：在香港想偷懶都不行

港媽說，新冠疫情後，作為全職媽媽的她，每天一有空就會抽時間送外送，慨嘆「香港這地方，房價高、租房貴、消費也高，節奏快的城市，想偷懶都不行」。

網友問：要爬樓梯怎麼辦？ 港媽：抱着上去

有網友留言為港媽打氣，「好犀利，加油呀」、「媽媽好勤力，向你學習」、「辛苦了」。有網友問幼子是否真心願意跟着送外送，「小孩願意嗎？」，港媽回覆「最鍾意」，亦有人問「如果要爬樓梯送上去，怎麼辦？」，港媽回覆「抱着上去，嬰兒車放門口」。

有同為媽媽的網友分享，「我背着3個月的兒子跑了兩個月，人人都覺得我好可憐，我自己覺得我很開心，能掙點零用錢就行。店鋪都認識了我，說bb你又來翻工啦」、「女兒小學時我在小學附近M記兼職，偶爾帶她送外送，不知多開心！」、「我是背著小孩送」。

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文章授權轉載自《香港01》