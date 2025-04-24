青海3歲男童開大貨車上路 父拍片炫耀遭交警警告

大陸媒體《澎湃新聞》報導，青海一名男子在網絡上發佈一段3歲男孩駕駛大貨車的影片，引發網友關注。警方接到市民舉報後進行調查，並傳喚了當事人關某某對其進行了批評教育。

大陸近日一段3歲幼兒駕駛貨車上路的影片引發關註，不少網友批評事件涉危害公共安全：「處理不了三歲的，還處理不了三十歲的？」「這個司機不僅對自己不負責任，對兒子、路上的其他人都不負責任！！」「三歲小孩子腳能碰到油門不？」

4月21日，青海交警指，關某某為吸引眼球，拍攝其兒子駕駛機動車行駛的影片，並發到社交平台。接群眾舉報後，民警依法對關某某進行警告並開展交通安全教育。目前，案件還在進一步處理中。

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文章授權轉載自《香港01》