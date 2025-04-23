快訊

俄軍事基地彈藥爆炸！炸出巨大火球濃煙衝天 周邊居民急疏散

中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

去年全中運奪牌！被對手壓制突無心跳 高二生柔道選手甦醒說1句話

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸浙江台州街頭爆發槍擊案！疑緬北通緝犯遇盤查拒捕 傳有警察死亡

香港01／ 撰文：許祺安
浙江台州4月22日街頭爆發槍擊案，有警察疑似中彈身亡。(網路圖片)
浙江台州4月22日街頭爆發槍擊案，有警察疑似中彈身亡。(網路圖片)

大陸浙江台州4月22日街頭爆發槍擊案，網傳多段影片看到至少有2名警察倒地，更有人在車裡疑似中槍。

網傳消息指槍擊犯是一名50多歲男子，名為洪濤。據了解，洪男是緬北通緝犯，事發當時疑似當時被指警方盤查拒捕，洪男搭上出租車逃亡，先持槍打死司機，繼而再槍擊追捕警員。網傳事件造成4名警察傷亡，事後洪男被當場擊斃，不過事件至今未獲得官方證實。

網傳第一段影片可以看見事發地附近有警察倒地不起，地上有遺留的血跡。另外有一名警察站在該名警察旁邊試圖救援。另段影片則可以看到，一個警察持槍戒備，站在身旁有大片血漬、疑似失去意識的警察旁邊，第三段影片則可以看到有人疑似在車內死亡，有圍觀群眾在觀看，最後一段影片則是當地不斷有救護車趕往事發現場。

值得關注的是，該街頭槍擊案發生的同一日(4月22日)，浙江省金華市蘇孟小學門口發生車禍，下午放學時傳出有車輛衝撞人群，多名學生被撞後送醫救治。針對兩起事件，浙江官方都未有官方聲明。

延伸閱讀：

浙江金華私家車小學外衝撞人群 家長幼童倒地哀嚎 眾人抬車施救

深圳日本人學校10歲男童遇害案 被告男子被判死刑

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸浙江台州街頭爆發槍擊案！疑緬北通緝犯遇盤查拒捕 傳有警察死亡

大陸浙江台州4月22日街頭爆發槍擊案，網傳多段影片看到至少有2名警察倒地，更有人在車裡疑似中槍。

王祖賢30年前捐建「祖賢路」 安徽投資2664萬升級拓寬至6.5公尺

知名女星王祖賢昔日捐資修建的家鄉道路「祖賢路」，將迎來全面升級。安徽省六安市舒城縣政府近日證實，位於柏林鄉石崗村的「祖賢路」預計於今年9月完成整修工程，工程總投資為人民幣666萬元(約新台幣2664萬元)，改造後路寬將達6.5米。

女大學生遭質疑美得不自然像AI 校友：她聾啞人士對同學都很好

近日，在西安美術學院運動會開幕式上，女大學生宸玥舉牌的一幕走紅，不少網友認為她「美得不真實、不自然」，甚至有人稱她長得像AI。對於網絡的議論，有校友表示不滿，並透露宸玥是聾啞人士，對同學們都很好。

疑大陸客自攜啤酒到麥當勞！後續1舉動惹議 港女貼圖公審反挨轟

許多餐廳都列明食客不准進食外來食物，但類似情況卻時有發生！日前有網友目睹多名疑似大陸男女自攜啤酒到麥當勞，眾人霸佔一張4人餐枱，又拿麥當勞紙杯，以便多人共享1罐啤酒，其間有食客看不過眼，拍下照片公審到網上。

計程車司機駕駛座擺7支手機狂看女直播 乘客：生命受到嚴重威脅

搭計程車遇到這種情況真的讓人膽顫心驚！

手腳並用才能爬！四川都江堰「巨人階梯」成網紅打卡景點 當局急喊別來

四川都江堰市龍池國家森林公園有一個「巨人階梯」，每級高度超過1米，成年人要跳起來手腳並用才能爬上去，吸引不少遊客紛紛挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。