大陸浙江台州街頭爆發槍擊案！疑緬北通緝犯遇盤查拒捕 傳有警察死亡

大陸浙江台州4月22日街頭爆發槍擊案，網傳多段影片看到至少有2名警察倒地，更有人在車裡疑似中槍。

網傳消息指槍擊犯是一名50多歲男子，名為洪濤。據了解，洪男是緬北通緝犯，事發當時疑似當時被指警方盤查拒捕，洪男搭上出租車逃亡，先持槍打死司機，繼而再槍擊追捕警員。網傳事件造成4名警察傷亡，事後洪男被當場擊斃，不過事件至今未獲得官方證實。

網傳第一段影片可以看見事發地附近有警察倒地不起，地上有遺留的血跡。另外有一名警察站在該名警察旁邊試圖救援。另段影片則可以看到，一個警察持槍戒備，站在身旁有大片血漬、疑似失去意識的警察旁邊，第三段影片則可以看到有人疑似在車內死亡，有圍觀群眾在觀看，最後一段影片則是當地不斷有救護車趕往事發現場。

值得關注的是，該街頭槍擊案發生的同一日(4月22日)，浙江省金華市蘇孟小學門口發生車禍，下午放學時傳出有車輛衝撞人群，多名學生被撞後送醫救治。針對兩起事件，浙江官方都未有官方聲明。

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文章授權轉載自《香港01》