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王祖賢30年前捐建「祖賢路」 安徽投資2664萬升級拓寬至6.5公尺

香港01／ 撰文：許祺安
鄉親們為表感激，立碑記述修「祖賢路」始末，至今仍為地方佳話。（六安廣播電視網）
鄉親們為表感激，立碑記述修「祖賢路」始末，至今仍為地方佳話。（六安廣播電視網）

知名女星王祖賢昔日捐資修建的家鄉道路「祖賢路」，將迎來全面升級。安徽省六安市舒城縣政府近日證實，位於柏林鄉石崗村的「祖賢路」預計於今年9月完成整修工程，工程總投資為人民幣666萬元(約新台幣2664萬元)，改造後路寬將達6.5公尺。

陸媒《魯中晨報》報導，「祖賢路」全長約1.75公里，是石崗村的主要通道。該路建於1993年，由王祖賢於事業高峰期捐款數萬港幣資助興建，是當地首條村級柏油路，並成為通往市區的重要通道，對舒城縣交通建設具有指標性意義。

報導介紹，石崗村地處柏林鄉北支渠東側，南小堰以北、廬柴堰以南，全村人口逾1300人。1992年，王祖賢陪同祖父返鄉尋根，隔年便捐資修建該路。當地村民為感謝她的義舉，將道路命名為「祖賢路」，並立碑記載修路經過，成為地方傳頌佳話。

舒城縣交通局相關人士表示，由於建設年代久遠，經過多年通行，「祖賢路」沿線出現不同程度損壞，標線及安全設施已不完善，影響群眾出行，因此列入今年道路升級計劃。

原報導提及，王祖賢近年旅居加拿大，淡出影壇後投身於艾灸養生事業，近期傳出她可能出席4月下旬在江蘇省無錫舉辦的第十屆國際灸法大會，若成行，將是她難得的公開現身，再度成為焦點。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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