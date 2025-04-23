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女大學生遭質疑美得不自然像AI 校友：她聾啞人士對同學都很好

香港01／ 撰文：陳進安
宸玥是一名聾啞人士。（網上圖片）
宸玥是一名聾啞人士。（網上圖片）

近日，在西安美術學院運動會開幕式上，女大學生宸玥舉牌的一幕走紅，不少網友認為她「美得不真實、不自然」，甚至有人稱她長得像AI。對於網絡的議論，有校友表示不滿，並透露宸玥是聾啞人士，對同學們都很好。

報道指，宸玥來自特殊教育學院，是一名聾啞人士，擁有令人羨慕的瓜子臉，鼻梁直而精致，不管正面或側面都令人驚艷，飽滿的蘋果肌使她的面部線條更為生動。不過網上很多人質疑宸玥的長相，紛紛表示她「美得不真實、不自然，像AI」。

對此，校友田同學表示不滿，認為這種質疑特別不好。他表示，作為特殊群體的一員，宸玥能夠努力考上美院已經非常不容易，又透露特殊教育學院的學生都很友善，宸玥也不例外。運動會那天，許多同學想和她合影，她不僅沒有表現出不耐煩，還積極回應，點頭鞠躬。

另外，報道指出，宸玥的學業成績一直名列前茅，且擁有卓越的藝術天賦，是一位備受矚目的特長生。無論是畫筆還是文字，都能表現出出色的藝術才華。

內媒評論指出，宸玥靠一己之力，打破了很多人對聾啞人的偏見。她在網上解釋了造成部分聾人文化程度較低的原因，指出長期無法聽與說會影響他們的語言表達和邏輯思維。這是一種客觀情況，而非智商或智力上的不足。呼籲大家不要用刻板印象來對待聾人，避免使用貶義詞或過於簡化的方式來定義他們。

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文章授權轉載自《香港01》

圖片 多人 新疆 運動

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