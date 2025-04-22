疑大陸客自攜啤酒到麥當勞！後續1舉動惹議 港女貼圖公審反挨轟

許多餐廳都列明食客不准進食外來食物，但類似情況卻時有發生！日前有網友目睹多名疑似大陸男女自攜啤酒到麥當勞，眾人霸佔一張4人餐枱，又拿麥當勞紙杯，以便多人共享1罐啤酒，其間有食客看不過眼，拍下照片公審到網上。

不過貼文卻惹來網友圍攻，批評原PO挑撥仇恨，認為港人亦不外如是，「香港人論證錯誤」、「你沒見過麥當勞補習社？連冷飲都省了」。但有留言指出麥當勞因未有領取酒牌，確實不能於店內飲用含酒精飲料，建議若遇類似情況，食客應即時向職員反映。

疑大陸人自攜啤酒去麥當勞

該港女在threads帳號發布照片，指相片中5名疑似為大陸人士，自攜啤酒到麥當勞享用。從照片所示，相信為旺角朗豪坊對面的麥當勞分店，有至少4名男女坐在一張餐枱前，枱面擺放1罐啤酒、屬麥當勞的紙杯、以及用後餐點。

未光顧霸佔座位 再拿麥當勞紙杯共享啤酒

原PO形容相片中眾人「拿了幾個紙杯」，以共享1罐啤酒，又強調桌上餐盤其實是其他食客用餐後遺留下來的，她看不過去眾人完全沒有光顧或購買任何食物，便霸佔店內座位，遂拍下照片公審到網上。

網友斥原PO用心不良：可不可以不要挑起仇恨

貼文一出，許多網友反斥原PO故意挑撥兩地民眾仇恨，「成日戴有色眼鏡看人」、「香港人論證錯誤，成堆坐Starbucks都不點飲料，坐麥當勞又不點餐，全部去補習」、「你無見過麥當勞補習社？連冷飲都沒點」、「你不如去下大家樂大快活，睇下幾多X老」、「上星期我去西環士美菲路那間麥當勞，見到約3至4個香港大叔在吃粥及炒麵，麥當勞員工見到都視而不見，真係不X知所謂」。

麥當勞未領取酒牌 食客不應於店內飲用含酒精飲料

雖然有聲音認為「沒有妨礙到其他食客的情況下，應該可以」，但有人指出麥當勞因未有領取酒牌，若見到相中情況應即時向職員反映，「鍵盤戰士有乜用啫」、「通知職員啦，有人在麥當勞裏面飲酒，麥當勞不會不理」、「無酒牌餐廳、快餐店等等，不可以飲酒」、「以前我做通宵，我會叫他出去」。

根據法例，市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，可處罰款8,000元。

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文章授權轉載自《香港01》