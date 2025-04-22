計程車司機駕駛座擺7支手機狂看女直播 乘客：生命受到嚴重威脅

搭計程車遇到這種情況真的讓人膽顫心驚！一名乘客日前在社群平台Threads發文指出，搭車時發現司機在駕駛座前方擺了多達7支手機，並且在開車過程中持續觀看多位女網紅的直播，其中還疑似與其中一位主播互動。原PO直言：「我生命受到嚴重威脅」，並拍下影片上傳，引發網友熱議。

影片中可見，計程車當時雖暫停未行駛，但司機面前放著的7支手機全都開著直播畫面，其中有2支甚至在播放同一位女實況主。司機一邊戴著耳機、一邊用手滑動螢幕，疑似正在參與直播互動，畫面中還傳來女聲：「支付寶也可以喔，一定要是你本人名字的帳戶，聯名的不行喔～」

網友怒批司機違法分心駕駛 最高恐判6個月

根據《道路交通管理處罰條例》，駕駛人於行駛時操作手機或分心觀看螢幕，恐構成不當駕駛行為，視情節可裁罰最高6千元，甚至涉及刑責。若駕駛人因使用手機而無法確實注意前方路況，恐違反不注意車前狀況條例，最重可處6個月有期徒刑。

另外，若駕駛座擺放過多裝置或物品而影響視線，導致無法清楚判讀儀表板或觀察前方路況，也同樣屬違規行為，最重可罰1萬元並處6個月以下徒刑。

乘客嚇壞直呼「超離譜」 網友呼籲拍照檢舉

該名乘客在文中寫道：「喂你們看看這個司機在幹嘛，一邊開車一邊看6個女主播直播，我真的覺得我命快沒了。」不少網友看完影片後紛紛表示震驚，留言痛批：「這太誇張了吧，還擺7支手機」、「是直播控還是瘋了？」、「這應該直接檢舉，事關公共安全」。

也有網友開玩笑表示：「榜一大哥出場」、「這個司機超專情，7支手機都在看同一位」、「他應該是沒錢刷禮物只好刷觀看數」、「我朋友也遇過這個司機！車又髒還脫鞋開車，看直播看到入迷。」

不少人也提醒原PO應該拍下司機證件號碼，直接向交通局或監理單位檢舉，「現在有計程車駕駛扣點制度，不用怕」、「遇到這種就不要上車了，命比較重要」。

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文章授權轉載自《香港01》