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朋友還沒上車！陸女肉身擋門阻高鐵發車下場慘了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸一名女子因同行友人未上車，強行以肉身擋門，阻止高鐵列車關門發車，遭鐵路警察處以行政拘留。（圖／取自環球網）
大陸一名女子因同行友人未上車，強行以肉身擋門，阻止高鐵列車關門發車，遭鐵路警察處以行政拘留。（圖／取自環球網）

4月18日13時許，一輛由東莞南站開往廈門站的D2404次高鐵列車停靠在深圳北站準備發出，但正當列車車門緩緩關閉時，車廂內一名女子竟因同行友人還未上車，強行以肉身擋門，阻止列車關門發車。

根據網上影片，現場有兩名鐵路工作人員見狀立即上前制止，但女子情緒激動，不顧工作人員勸阻和其他乘客目光，硬是不讓列車關門。直到三名友人趕到，女子這才離開車門，隨後列車關門駛離。

據環球網報導，19日12時，警方在廈門查獲這名女子，並依《治安管理處罰法》相關規定，對其處以行政拘留。但不少大陸網友都覺得，這樣的處罰實在太輕了。

「行政拘留太輕了，起不到維護法律法規的作用，讓她身分證上黑名單不給買火車票！誰都來她這麼一齣，體系都亂了」「支持嚴懲」「嚴肅處理，以儆效尤」「拘留不夠，狠狠地罰！」

廈門 高鐵 黑名單

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